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Московский листок

Я не встретила ни одного человека, который с сожалением и сочувствием вспомнил бы о Горбачеве

Опубликовано 04.09.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 1

горбачев
Я не встретила ни одного человека, который с сожалением и сочувствием вспомнил бы о Горбачеве

Я хорошо помню, как в 1985 году он пришел к власти. На фоне шамкающего Брежнева, мрачного Андропова, болезненного Черненко, он казался живым, энергичным и многообещающим.

Не напрасно именно на 1986, 1897 и 1988 годы пришелся пик рождаемости и в РСФСР и во всем Советском Союзе.

Казалось, что вот сейчас что-то подкрутят, что-то смажут в скрипящем механизме экономики, и все пойдет вверх.

А выяснилось, что к власти пришел могильщик.

У Горбачева и Ельцина, несмотря на их вражду и непохожесть, была общая черта – они были плоть от плоти партийными номенклатурщиками, партийными карьеристами, чей успех определялся умением затоптать конкурента, подольститься к высшему руководству, свалить вину на недобросовестных подчиненных и присвоить себе их успехи.

На уровне руководителей области это вполне сходило.

А когда Горбачев, свалив всех конкурентов, забрался на самый верх, он вдруг увидел, что уже нет высшего органа, который заткнет дыру в обеспечении продуктами, отрегулирует нехватку рабочих рук и выделит бюджет на строительство.

Нету внешнего руководителя, все проблемы нужно решать внутри системы, не рассчитывая на помощь извне.

А понимания экономики, внутренних связей и мотивов внешних игроков не было от слова «совсем».

Как многие секретари обкомов, понятия не имеющие о настоящей политике и экономике, и Горбачев и Ельцин считали враждебность Запада и попытки расшатать государство выдумками КГБ.

Они искренне считали, что функция конторы на Лубянке – бороться с внутренними несогласными и пресекать недовольство общества.

И Горбачев первым из всех советских руководителей начал искать не просто покровительства, а прямого руководства и помощи у настоящих врагов страны.

По своей привычной схеме партийного карьериста, он льстил, обещал всевозможное содействие, и воспринимал, как руководство к действию рекомендации по экономическим преобразованиям и отказу от социализма под лозунгами «перестройки и гласности».

При всей своей природной ограниченности и необразованности, он производил хорошее впечатление и на Тэтчер и на Рейгана именно в силу своего умения льстить, зеркалить, поддакивать и обещать.

Я уверена, что он не понял, как и когда процессы, которые он запустил, приняли необратимый характер.

Но я все же считаю, что впоследствии объясняя свои действия умышленным планом по развалу страны, он лгал. Признать, что ты развалил страну по тупости и недомыслию – позор для него был куда больший, чем придумать, что он заранее планировал построить демократию.

Собственно, так же лжет сегодня Наина Ельцина, уверяя, что секретарь Свердловского обкома был убежденным антикоммунистом, мечтавшим о рыночном капитализме.

Но возникает вопрос, как же функционировал механизм формирования правящей элиты в Советском Союзе, если в социалистическом государстве высшие посты заняли предатели социализма – Горбачев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич и все остальные?

Зато сейчас уже невозможно отбелить этого кобеля – все самые откровенные внешние враги России, которые открыто мечтают о ее развале, высказали немало хороших слов в память о Горбачеве.

Все западные СМИ, поливающие Россию грязью с утра до вечера, посвятили Горбачеву огромные хвалебные статьи и некрологи.

Скажи мне, кто твой друг….



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ссср был обречен на самоубийство
Корневой житель Магаданских острововн написал 04.09.2022 01:55
Жидо-бурятка Лора Швондер эффективно переложила все людоедские преступления СССР на Мишаню Меченого.
А Мишаня-то при чем если РСФСР-СССР с начала своего зарождения миллионами уничтожал своих лучших людей и в конце концов осталась одна падаль, а не люди.
а).Педерастия в российских тюрьмах зародилась именно при СССР, когда число опущенных в колониях дошло до 30%.
г).Дедовщина в российской армии зародилась именно при СССР и эту преступную дедовщину уже никогда не выкорчивать из российской армии.
ж).Преступность в рядах милиции зародилась именно при СССР, когда даже министр милиции Щелоков имел собственную банду ликвидаторов-грабителей.
Так что Мишка Меченый тут абсолютно не при чем, он не смог бы ничего сделать!
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