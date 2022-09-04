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Московский листок

Попали!

Опубликовано 04.09.2022 в разделе комментариев 0

аэс запорожье
Попали!

Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что в результате очередного обстрела станции со стороны украинских военных один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС.

Волга также отметил, что в данный момент повышения радиационного фона на станции не зафиксировано.

Как стало известно ранее, подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена из-за повреждений в результате обстрелов ВСУ.

Оно понятно - рано или поздно доиграются. Теперь уже точно доиграются, потому что игра продолжается.

Пока что попали в здание энергоблока, реактор не пострадал. Поэтому и радиации нет. Но это ж вопрос времени - пристреляются, и попадут точно.

Несмотря на то, что Украине помогает сегодня весь Запад, влиять на Киев он уже не может. ВСУ настолько "отморозились" что больше не видят никаких ограничений.

Мне это напоминает фрагмент из мемуаров генерала Слащова, где он признается, что точно не понимал, за что воюет в белом движении.

Почему никогда не будет борьбы за независимость Чукотки? Два потому что без Большой земли жить там будет нельзя уже через месяц.

Зачем нужна независимость Украины, если жить там будет нельзя?

 А.Б.



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