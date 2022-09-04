Польша официально пригласит Германию на переговоры о репарациях

За ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Это примерно 40 процентов ВВП Германии за этот год.

Он потребовал от Германии выплаты денег для окончательного примирения между народами двух стран. "Чтобы польско-германское примирение было образцовым, нам нужны компенсации, потому что без этого всегда будет огромное чувство несправедливости", - сказал Моравецкий.

То, что платить будут внуки тех, кто воевал против Польши с 1939 по 1945 годы - это, видимо, считается справедливым. А то, что по итогам войны Германия передала Польше земли, составляющиме сегодня примерно треть польской территории, этого недостаточно. И то, что Германия до сих пор платит, несмотря на то, что кости виновных давно истлели - это не считается.

Я так понимаю, при более-менее удачном исходе дела, Польша вспомнит и про восточные территории, отнятые у нее Советским союзом - теперь это части Украины, Белоруссии и Литвы - тут включая и столицу город Вильнюс.

Очень любопытная перспектива, наблюдать которую лучше по телевизору, чем из окна...