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Московский листок

Украина и Россия - близнецы-сестры в вопросах прав граждан

Опубликовано 04.09.2022 в разделе комментариев 1

суд закон
Украина и Россия - близнецы-сестры в вопросах прав граждан

Украинцам, проживающим на освобожденных территориях, грозит уголовное наказание за участие в референдумах о присоединении к России. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Вице-премьер уточнила, что украинцам, проголосовавшим за присоединение к России, будет вменяться обвинение в коллаборационизме. «Если [вина] будет доказана <…>, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила Верещук.

Тем, кто проголосует против, видимо, дадут 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии.

А вы говорите, что Украина - не Россия.

У нас уже Юрий Мухин сотоварища отсидели давно за попытку провести референдум, который не нравился властям. Хотя там тема была куда безобидней - об ответственности власти.

Кстати, обстрелы ЗАЭС можно отнести и к попытке сорвать референум - ну какое ж голосование в чернобыльской зоне...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Плохое сравнение. Очень сильно хромает
Вопрос написал 04.09.2022 12:03
Никакие не сестры. Никакие не близнецы. Это отношения жертвы и агрессора-насильника.
Украина соблюдает законодательство и защищает свою государственность.
А что делает Россия на незаконно оккупированных российскими войсками территориях суверенной страны?
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