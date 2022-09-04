Украина и Россия - близнецы-сестры в вопросах прав граждан

Украинцам, проживающим на освобожденных территориях, грозит уголовное наказание за участие в референдумах о присоединении к России. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Вице-премьер уточнила, что украинцам, проголосовавшим за присоединение к России, будет вменяться обвинение в коллаборационизме. «Если [вина] будет доказана <…>, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила Верещук.

Тем, кто проголосует против, видимо, дадут 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии.

А вы говорите, что Украина - не Россия.

У нас уже Юрий Мухин сотоварища отсидели давно за попытку провести референдум, который не нравился властям. Хотя там тема была куда безобидней - об ответственности власти.

Кстати, обстрелы ЗАЭС можно отнести и к попытке сорвать референум - ну какое ж голосование в чернобыльской зоне...

А.Б.