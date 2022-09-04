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Московский листок

Amnesty International прямо обвиняет Киев во лжи

Опубликовано 04.09.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Amnesty International прямо обвиняет Киев во лжи

Я зачитаю прямо из заявления Amnesty International:

«Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности выступил с рядом ложных утверждений о том, как Amnesty International получила доказательства, использованные в нашем пресс-релизе по Украине от 4 августа.

Amnesty International категорически отвергает эти обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований и являются полностью ложными.

Никто из людей, у которых мы взяли интервью для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или «фильтрационных лагерях» или на территориях, контролируемых Россией, к которым Amnesty International не имеет доступа.

Наши исследователи опросили всех свидетелей, показания которых мы использовали, на подконтрольных Украине территориях. Все показания были даны нам добровольно и в безопасных условиях.

Расследование, опубликованное 4 августа, было проведено теми же экспертами Amnesty International, которые с начала российского вторжения систематически документировали нарушения Россией международного гуманитарного права».

Ну все правильно: наши разведчики, а ихние - шпионы...

И вообще попытки приспособить работу таких организаций как Amnesty International к нуждам текущей государственной политики неблагодарное дело.

Вас не просто пошлют по известному адресу, а сделают это в самый для вас неподходящий момент...

 



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