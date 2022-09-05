Возвращение Мокрицкого

Недавно стало известно что на Алчевский металлургический комбинат опять вернулся Максим Игоревич Мокрицкий. Официально его должность - Управляющий филиалом номер 1 компании ЮГМК, как иначе называется Алчевский металлургический комбинат. Мокрицкий - личность весьма известная, и его судьба довольно знаковая для эпохи перемен в экономике Донбасса.

Начнем с того, что он управлял комбинатом какое-то время ещё при старой компании Внешторгсервис. До этого работал заместителем управляющего и главным инженером комбината. А это значит, что он разделяет с предыдущим собственником ответственность за плачевное состояние предприятия перед приходом нового инвестора, Евгения Юрченко. Плачевность состояния заключалась в том, что из пяти доменных печей стабильно работала только одна.

Приход нового инвестора сопровождался определёнными позитивными изменениями: полугодовые долги по зарплате выплачены полностью, и даже произошло повышение зарплат. Вот только инфраструктура комбината и вообще всей компании требует серьезных вложений и привлечения квалифицированных кадров.

Что же в это время делал Мокрицкий? Имеется его видеозаявление, в котором он объявляет об увольнении по причине конфликта с руководством и необходимости лечения в условиях, которых нет на Донбассе - дело было в конце прошлого года:

За время его отсутствия на предприятии запустили доменную печь номер пять. На самом деле, мощности конвертерного и литейного цехов можно загрузить почти по полной за счёт работы трёх доменных печей. Две печи могут выдать около 3.5 млн тонн в год, что загружает конвертеры и машины непрерывного литья заготовок примерно на 70%. Это уже сильно лучше одной печи. И ведь как-то же справились без Мокрицкого!

Видимо, со времён своего заявления Мокрицкий выздоровел. Вопрос только в том, проходил ли он во время своего лечения повышение квалификации, которое бы дало ему соответствующий уровень профпригодности? Рискну предположить, что нет.

Какое-то время, с июня месяца, он числился даже директором ЮГМК по производству, а теперь - управляющий АМК.

А вместе с тем в компании ЮГМК имеют место очень рискованные, хотя и позитивные перемены. Например, на многострадальном Стахановском заводе ферросплавов, который является целью для ствольной и реактивной артиллерии ВСУ с самого начала спецоперации, назло всем снарядам запустили новую печь для производства ферросиликомарганца. Большая часть этого ферросплава будет уходить в Алчевск.

И уже понятно, что ВСУ стремятся по мере своих сил раздолбать до полной непригодности всю коммунальную и промышленную инфраструктуру Донбасса. Алчевск уже оставили без троллейбусного депо, с водоснабжением проблемы и в ЛНР, и в особенности в ДНР.

И если перефразировать фразу про союзников России - армию и флот, то у Украины союзники в этом деле - артиллерия и ДРГ. Но не только. Ещё и некомпетентные руководители. Причём я далёк от мысли о связи некомпетентных руководителей напрямую с ВСУ, ГУР или СБУ. Её просто не требуется. Как и какого-либо злого умысла. Достаточно, чтобы они просто находились на руководящих постах, чтобы свести на нет все усилия по возрождению и модернизации донбасской промышленности. Особенно в контексте того, что Юрченко уже анонсировал участие ЮГМК в восстановлении Мариуполя. Это позволит загрузить мощности металлургических заводов заказом на арматуру для ЖБИ и трубы. Но это и большой риск - если при этом будут проколы, то многие проекты могут посыпаться. И тут уже будет всё равно, случится это по чьему-то злому умыслу или по недомыслию.

Поэтому некоторые кадровые решения в ЮГМК вызывают серьёзные вопросы.