Большому андронному коллайдеру угрожает конец света наука ученые В буквальном смысле слова - Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) не исключает приостановки работы Большого адронного коллайдера (БАК) из-за энергетического кризиса, сообщил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде газете The Wall Street Journal. Большой адронный коллайдер — ускоритель элементарных частиц, в частности протонов. Он находится на границе Франции и Швейцарии и работает с 2008 года. Длина большого кольца коллайдера — 26 659 метров. По прогнозам СМИ, оптовая цена электроэнергии во Франции и Германии в 2023 году достигнет рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1000 евро за мегаватт-час — это на 1000 процентов больше, чем годом ранее. *** Я хорошо помню, как перед запуском коллайдера шли разговоры о возможном конце света в следствие этого. Мартин Рис, известный британский астрофизик даже написал книгу «Оn The Future: Prospects for Humanity» (перевод «О будущем: перспективы человечества»). В этой книге он явно выразил опасения, что дальнейшие эксперименты с Большим адронным коллайдером породят черные дыры и они поглотят всю землю, со всеми её обитателями. С ним был согласен и немецкий химик Отто Ресслер, профессор из университета Тюбингена. Он предупреждал, что образовавшаяся микроскопическая черная дыра станет быстро расти, захватывая частицы со всех сторон. Гравитация переместит ее к центру Земли и оттуда она начнет уничтожать нашу планету. Но пока эти опасения не подтвердились. Однако остановка коллайдера ведь тоже может иметь последствия? А.Б.



