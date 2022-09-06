МРОТ сильнее бомб и ракет

Коренная слабость России заключается в низком МРОТ с инфляцией. Да, так просто. Зато, верно. Экономический базис определяет политическую надстройку, и никуда с подводной лодки марксисткой классики не деться.

А причина статьи в том, что единороссовские идеологи уж слишком насобачились пудрить мозги народу. Мол, только «скрепы» с «патриотизмом» спасут в лихую годину. Молиться надо, быть скромным и постным, кланяться господину, и народный дух вкупе с лаптями и квасом вывезет.

Нет уж, давайте попробуем, и хотя бы раз в жизни, наоборот. Вот будет высокий МРОТ со стабильным рублем – будут и скрепы, и патриотизм от Калининграда до Камчатки.

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Мировоззрение западного жителя, к примеру, патриотично по-своему. У него на первом месте не столько страна – сколько личный бизнес. Семья. Дом. А уж страна на втором месте, и как инфраструктура для личного бизнеса. Поэтому, сколько не бей запад разгромом Наполеона или Гитлера, сколько не пугай карибским кризисом… если русский остается с низким МРОТ, то есть, оный бедный – значит, слабый. Значит, можно попробовать завоевать Россию снова и снова. И наоборот, если рядовой трудящийся с высоким МРОТ; и значит, встанет на защиту своего дохода априори; то и не стоит соваться. Только такой язык понятен западному обывателю, и никакой другой.

Кстати, почему Штаты котируются в Европе, несмотря на многие язвы?!.. (Шестьдесят миллионов янки фактически безграмотны.) Именно по этой причине, и когда «средний класс» с личным домом и бассейном существует. Да, оный уменьшается; но так уж устроен мозг человека от Испании до Швеции, что идеал силы – двухэтажный дом со счетом в банке. Поэтому США для Европы «наше все», а Россия на уровне «дикарей».

Следовательно, еще раз, стоит поднять МРОТ и в России до западного уровня со стабильным рублем, и произойдет гигантская революция! РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЙ. Тогда Россия станет «белым человеком» и равноправным партнером. А раз так, ни о каких нападениях не будет даже речи. Даже бандеровцы сломаются, потому что такой же идеал и в их головах.

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Но если иному читателю доказывать, почему единороссы не способны на высокий МРОТ, то это уже клиника. Как говорится, без обид. Потому что надо объяснять про вопиющий монополизм, коррупцию, crony capitalism (семейно-клановый капитализм), политический тоталитаризм, гигантскую разницу в доходах и так далее. Скучнейшее занятие и, если иной «патриот» не понимает это до сих пор, да и лесом. Горбатого могила исправит. А вот кто понимает, и уже главный вопрос для него, что взамен, тогда и будет интересный разговор.

Две основные оппозиции единороссовскому режиму существовали до недавнего времени. С одной стороны, этакий навальнизм (мол, возможен демократический капитализм); с другой стороны, модернизация коммунистической идеи.

Но в том-то и дело, что фактический разгром навальнизма произошел за это время. Да и сами «юные либералы» не выдержали грань между взятием полезного из западного опыта, и явным коллаборационизмом. Они свалились все же в предательство, и Кремль подтолкнул их в эту пропасть достаточно умно. В частности, почему-то признавать независимость Косово и подобное можно; а признать демократический выбор жителей Крыма нельзя. Мол, все западное «хорошо» от педерастов до наркотиков - а все российское, даже здравое, «плохо». И СВО стала последним гвоздем в этот политический гроб. То есть, когда откровенные нацисты взяли власть в Киеве, и вплоть до угрозы боевых биолабораторий – предотвращение этого ужаса называется почему-то «агрессией» со стороны «либерального мира». Но это уже политический инфантилизм как минимум, и пособничество фашизму как максимум. Поэтому россияне и отвернулись от навальнизма.

А вот потребность в модернизации советского наследия не только не исчезла, а даже увеличивается! Не по дням, а по часам. Единороссы не держат удар в этом смысле явно; и вплоть до красных флагов на танках во время СВО. Широкие дыры появляются в кремлевской идеологии в этом аспекте, и когда победа в ВОВ или полет Гагарина «хорошо», а Ленин почему-то «плохо». Не сходится, и никак не сходится в глазах народа; и потому что не было бы Ленина, не было бы и Гагарина с великой победой. И в том-то и дело, что СВО даже усиливает это расхождение. То есть, когда народ потребует удары по самому Киеву, и по братьям капиталистам для Кремля; то единороссы попадут в собственную ловушку.

Но все же немного экономической техники для понимания истоков вопроса. Иной критик может спросить, а с какой стати автор прицепился именно к высокому МРОТ; а не, к примеру, к низкой ставке рефинансирования или правильной стратегии развития с подобным. А потому, что высокий МРОТ заводит, и подобно стартеру машины, и низкую ставку, и продуманные стратегии, и все остальное. Пусть через нелегкий и модернизационный период – но заводит непременно, и вся система начинает перестраиваться.

Во-первых, высокий МРОТ позволяет требовать высокие компетенции с соответствующей эффективностью. Всякий здравый человек понимает, что коль высокий оклад по сравнению с французом или немцем, то руководство организации вправе требовать не только исполнение работы, но и инициативу с энергией. А когда низкий оклад, то требования интенсификации вызывают лишь раздражение и желание спустить на тормозах. Какая уж инициатива за бесплатно. А отсюда и весь производственный и предпринимательский климат не ахти.

Во-вторых, перекрестный высокий МРОТ пробуждает к жизни смелые стратегии диверсификации и вертикальной интеграции. И не мудрено. Если спрос обеспечен хотя бы в приблизительной перспективе, то можно рискнуть замутить высокотехнологичный и новый продукт. И наоборот, какие уж новые продукты при плохом спросе. Да ну все на х.., и лишь бы отбить свое. И вся экономика гробится по цепочке; и что и происходит сейчас.

В-третьих, сфера услуг с мелким бизнесом переживает бум именно с подобным стартером. А стоит заметить, что услуги и мелкий бизнес занимают порядочную долю ВВП во многих странах. То есть, человек становится более развитым и культурным с высоким заработком, и хочет сходить в хороший ресторан, а то и в театр с женой в красивой одежде (как говорит сосед Жора, девку легче раздеть, чем одеть; но что ж поделать, женщина тоже человек). И услуги с мелким бизнесом растут на благодатной почве высокого МРОТ еще лучше, и еще быстрее.

Писать можно много на эту тему, но в целом, и в-четвертых, многие организации переходят к платформенной бизнес-модели в процессе растущей экономики, и когда поставляется и основной продукт, и комплектующие и улучшения к нему, и услуги по ремонту и в таком духе. И скопировать целую платформу уже трудно конкурентам, и зарубежным особенно. Отсюда хороший экспорт, крепкая валюта, низкая инфляция, низкая ставка и далее по списку. И вот почему высокий МРОТ с постоянной индексацией важнее всего.

Ан нет! Хитрющая единороссовская бодяга начинается против вышесказанного, называемая «патриотизмом». Мол, давайте сначала успокоим Чечню, а уж потом займемся экономикой. Ух, потом раззудись плечо, размахнись рука. Но опять, нет-нет, вот давайте защитим Донбасс, а уж затем займемся высоким уровнем жизни. И вроде бы все верно! Ну, а что, действительно надо защищать Донбасс.

Но все же… НЕВЕРНО! Глубоко неверно! Потому что воевать одними ракетами и бомбами БЕССМЫСЛЕННО! Это все равно что драться с геракловой гидрой, и когда вместо одной отрубленной головы вырастают две. Если отрубленное место не прижигать привлекательностью высокого МРОТ с индексацией, то враги будут появляться снова и снова.

И это очевидно. Менять одну нищету на другую никакого смысла, поэтому и сопротивление не спадает. И наоборот, зачем драться вусмерть, если Россия предлагает нормальную жизнь здесь и сейчас. От добра добра не ищут. Зачем нужен тот же Зеленский с дикой эксплуатацией, если российские социально-экономические перспективы предлагают хорошую работу. Конечно, отмороженные бандеровцы будут драться до конца, но вот по ним и ракетами с бомбами. А всем остальным – высокий МРОТ со всем вытекающим, и смотри выше еще раз. Тогда психованные бандеровцы теряют социальную почву, и сокращаются подобно шагреневой коже.

Да даже сами Штаты, и в момент своего лучшего развития, тому показательный пример. Да, мы вас, японцев и немцев, завоюем во второй мировой войне, но обеспечим большим рынком, четкими правилами торговли, более-менее хорошим МРОТ с крепким долларом, и развивайтесь на здоровье. И вуаля, даже разгромленные Япония с Европой воспользовались этим, и живут неплохо. США сломались совсем по другой причине, и почивая на лаврах с вползанием в долг. Но это именно другая история, и к проблемам нынешней России отношения не имеющая. У нас другая крайность, и когда народ маринуется в нищете. Мол, ждите и работайте, страдая за «патриотизм», а высокий достаток придет после дождичка в четверг. Ну-ну.

Поэтому, если бомбы и ракеты не дополнены высоким МРОТ с индексацией; и главное, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС – то все насмарку. Тяни мочало, начинай сначала. То Чечня, то Грузия, то Украина; там смотришь, Молдавия с Прибалтикой. И конфликты будут потому, что соседние народы не видят социально-экономический идеал, предлагаемый Кремлем. А вот фактическую нищету рядового россиянина видят. Следовательно, воспринимают Россию как «дикарскую», и становятся легкой добычей своих монополистов.

Да, собственно, почему и нет. Ведь сами россияне терпят «патриотизм», откладывая достаток на потом и на потом; а их олигархи развлекаются в это время на огромных яхтах. И, разумеется, европейцам не нравится это от слова «совсем». А там и до враждебности недалеко; и при малейшей пиар-компании Госдепа с Пентагоном. И ничего удивительного, и коль у европейцев все-таки иное представление о патриотизме; и не такое уж плохое начет двухэтажного дома с бассейном, и если честно говорить.

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Вот и выходит, что коренная слабость России заключается в низком МРОТ с инфляцией. И одними бомбами и ракетами эту болезнь не вылечить; и как бы Стариков с Захаровой и подобные ни распинались на каналах Соловьевых-Киселевых.

Более того, очень похоже, что единороссы вползают в ловушку «патриотизма» все глубже. Социально-экономическую слабость все привычнее лечить наркотиком милитаризма и шовинизма, и отвлекая таким образом от внутренних проблем. К примеру, даже допустим, что СВО закончится успехом (хотя не закончится, пока не вдарить по самому Киеву с украинской буржуазией). Но даже гипотетически предполагая, что так. А дальше?!.. Что, очередная прибалтийская «спецоперация», и опять терпите?!.. Как говорится в таких случаях, народ может и не понять. И правильно сделает.

Итого. А вот российские социалисты готовы поднять МРОТ здесь и сейчас. Они не побоятся сделать это в любых условиях, и в отличие от Путина с компанией. Разработки такого подъема уже существуют в виде советской демократии, и вплоть до развитой муниципальной собственности в виде многопрофильных МУП, и с подрядными кооперативами и субподрядными индивидуальными предпринимателями в синергию общенародной. А также с советскими выборами вплоть до трудовых коллективов, и что позволяет проявлять инициативу с накоплением высоких компетенций; и отсюда стратегии диверсификации и вертикальной интеграции с платформенной бизнес-моделью.

Кстати, поднятие МРОТ с индексацией не имеет никакого отношения к популизму, и как могут завыть Киселевы-Соловьевы. Потому что, наоборот, такое поднятие является неотрывным условием экономического развития; и одно без другого не с работает. Следовательно, социалистический интернационализм и советский патриотизм будут умнее на этот раз, и когда высокий МРОТ с индексацией будет следовать за военными победами, как нитка за иголкой. Как вагон за локомотивом. И соседние страны присоединятся к такому составу сами. Ведь отказываться от хорошей жизни себе дороже. Поэтому высокий МРОТ в поднятом смысле даже сильнее бомб и ракет. А уж россияне будут в лучших условиях с самого начала, и как ядро прогресса и культуры. Прошлых ошибок уравниловки не будет ни в коем случае.

Поэтому, и напоследок, обращение к читателю, что не стоит так уж поддаваться на «патриотический» треск. Мол, надо только уткнуться ящик, подсчитывая сбитые самолеты, а о достатке думать на потом. Нет уж, хватит дурочку валять. Достаток должен быть здесь и сейчас. Более того! Достаток в виде высокого МРОТ с индексацией приведет к победам даже быстрее. Только так настоящая и мировая политика и работает.

И коль единороссы не понимают эту взаимосвязь; или, хуже того, понимают, но банально ничего не могут – то им и конец не сегодня, так завтра. Экономический базис определяет политическую надстройку, и никуда с подводной лодки марксисткой классики не деться.