Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Курс доллара поднялся выше ₽61 впервые с середины августа

Опубликовано 05.09.2022 в разделе комментариев 0

доллар валюта резервы
Курс доллара поднялся выше &#8381;61 впервые с середины августа

При этом курс евро к рублю снижается из-за падения европейской валюты к доллару. И это не случайно.

Еще в самом начале правления Трампа он заявлял, что европейские страны должны больше вносить на содержание НАТО. А то процветание европейских экономик держится в том числе на том, что США несут колоссальное бремя военных расходов, а европейские партнеры по НАТО не несут.

Ответом было, как мы помним, общее сомнение в том, что НАТО является современной структурой, и что европейской безопасности что-то угрожает.

В ответ США распечатали резервные запасы нефти, начали навязывать Европе свой сжиженный газ и провоцировать военные конфликты в Европе, в первую очередь на Украине.

Сегодня мы видим совершенно кризисное состояние европейских экономик на фоне дико возросших военных расходов. Неплохо себя чувствует только Британия, вышедшая из ЕС, но не из НАТО, и не зависящая от российских энергоносителей, и Польша, которая не слишком-то соблюдает правила ЕС, сохраняет свою валюту и прекрасно себя чувствует, поставляя оружие на Украину.

Россия по любому несет потери, ее просто используют "в темную".

Но военные действия на Украине бьют в основном по Европе, причем с обеих сторон.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин посетил Калининград, где сообщил, что "трудолюбие - это не резиновая задница"
Путин посетил Калининград, где сообщил, что "трудо...
03.09.2022
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопрос
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопро...
30.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бывшая австрийская министерша рассказала, почему она "руссиш швайн" (0)
Официоз переезжает в "Одноклассники" (0)
Экс-глава РКК заключил сделку со следствием и признал вину (0)
Производство вагонов метро в России упало на 42% (0)
Курс доллара поднялся выше ₽61 впервые с середины августа (0)
Большому андронному коллайдеру угрожает конец света (4)
Возвращение Мокрицкого (0)
Об экономизме перестроечных дикарей (6)
Amnesty International прямо обвиняет Киев во лжи (1)
Украина и Россия - близнецы-сестры в вопросах прав граждан (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss