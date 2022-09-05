Курс доллара поднялся выше ₽61 впервые с середины августа

При этом курс евро к рублю снижается из-за падения европейской валюты к доллару. И это не случайно.

Еще в самом начале правления Трампа он заявлял, что европейские страны должны больше вносить на содержание НАТО. А то процветание европейских экономик держится в том числе на том, что США несут колоссальное бремя военных расходов, а европейские партнеры по НАТО не несут.

Ответом было, как мы помним, общее сомнение в том, что НАТО является современной структурой, и что европейской безопасности что-то угрожает.

В ответ США распечатали резервные запасы нефти, начали навязывать Европе свой сжиженный газ и провоцировать военные конфликты в Европе, в первую очередь на Украине.

Сегодня мы видим совершенно кризисное состояние европейских экономик на фоне дико возросших военных расходов. Неплохо себя чувствует только Британия, вышедшая из ЕС, но не из НАТО, и не зависящая от российских энергоносителей, и Польша, которая не слишком-то соблюдает правила ЕС, сохраняет свою валюту и прекрасно себя чувствует, поставляя оружие на Украину.

Россия по любому несет потери, ее просто используют "в темную".

Но военные действия на Украине бьют в основном по Европе, причем с обеих сторон.

А.Б.