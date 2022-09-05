Производство вагонов метро в России упало на 42%

Выпуск вагонов метро в России в январе—июле 2022 года упал на 42%, причем в апреле и июле не было произведено ни одного вагона.

В январе—июле 2022 года произведено 152 вагона, следует из данных Росстата.

По данным Росстата, в 2021 году в России было выпущено 430 вагонов метро: 366 (или 85%) из них — на заводе ТМХ «Метровагонмаш» в Мытищах.

В прошлом году завод продал вагоны на 36,2 млрд руб. при общей выручке 53,79 млрд руб., указано в отчетности «Метровагонмаша». В 2022 году компания ожидает увеличения общей выручки до 56,5 млрд руб., а на ключевого заказчика — Московский метрополитен — должно прийтись 55%.

Это никак не объясняет, почему так резко упало производство?

Хотя ответ можно и сконструировать - меньше заказали, меньше и произвели.

Судя по всему, темпы роста Московского метрополитена сокращаются, и легко догадаться почему - расходы колоссальные, а федеральный бюджет уже не справляется, и чиновники ищут резервы для экономии.

В общем-то, Москва собянинская и так по темпам строительства метро обогнала все предыдущие периоды, видимо, решено притормозить.

А.Б.