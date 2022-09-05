Экс-глава РКК заключил сделку со следствием и признал вину

Бывший глава РКК «Энергия» и советник главы Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Солнцев дал подробные показания о схеме хищения средств при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля МКС.

Мосгорсуд перевел Солнцева из СИЗО под домашний арест.

Дело о хищении более 1 млрд рублей в отношении бывшего директора РКК «Энергия" возбудили в августе 2020 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Дело довольно загадочное - человек сидел в СИЗО, потом дал признательные показания на себя - и его тут же перевели под домашний арест.

Сумма хищений в 1 миллиард рублей для РКК "Энергия" не является запредельной. Скажем, выручка компании за 2017-й год составляла 42 миллиарда. А, скажем, полет к Луне с высадкой на ее поверхность обойдется в 820 млрд рублей. Так что махинации бывшего гендиректора с жалким миллиардом не впечатляют...

Зато легко связать возникновение дела со сменой руководства РКК "Энергия".

А.Б.