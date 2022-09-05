Официоз переезжает в "Одноклассники"

Российские органы власти с 1 декабря 2022 года будут обязаны вести официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщила пресс-служба правительства.

Органы власти должны будут размещать отчеты о проводимых мероприятиях, комментировать актуальные вопросы, а также указывать на странице контактные данные для связи: электронную почту и номера телефонов.

Весной в России заблокировали популярные западные соцсети. После этого большинство российских чиновников и органов власти прекратили публиковать там посты, а Минцифры предложило им «переехать» в Telegram и во «ВКонтакте».

А мне не нравится "ВКонтакте", а в "Одноклассниках" у меня даже аккаунта нет. Почему теперь, чтобы получить какую-то официальную информацию, я долджен пользоваться неудобными с моей точки зрения сервисами, которые, с высокой степенью вероятности, будут еще и подслеживать за мной?