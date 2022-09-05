Бывшая австрийская министерша рассказала, почему она "руссиш швайн"

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, это у которой на свадьбе гулеванил Путин, в кулуарах Восточного экономического форума рассказала, почему переехала из Европы в Ливан, а не в Россию.

«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно», – цитирует РИА «Новости» Кнайсль.

По ее словам, в Европе она точно вне закона.

Карин Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год.

Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством.

Австрия - очень тихая и толерантная страна, чего я бы не сказал о Ливане или России. В Австрии очень хорошо относятся к русским, даже сейчас, по себе знаю.

Откуда такая травля экс-министра?

Объяснить могу только проукраинским лобби - в Вене очень много эмигрантов, традиционно. В том числе не только из России, но и с Украины, других республик бывшего СССР. Русская речь везде, по-русски многие понимают, и никогда не поймешь кто перед тобой - русский или украинец, к примеру. Да до недавних пор и разницы не было...

Сейчас, наверно, есть, давно не был. И полагаю, запугали экс-министра представители этой диаспоры. Настолько, что сбежала из благословенной Австрии аж в Ливан.

Это, кстати, государственная политика, и Европа еще нахлебается от массовой миграции агрессивных представителей одной замечательной страны... И научится отвечать на вопрос в подворотне: "Слава героям! - Героям слава!"