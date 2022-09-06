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Московский листок

22 года советнику Рогозина

Опубликовано 06.09.2022 в разделе комментариев 1

суд закон
22 года советнику Рогозина

Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам лишения свободы советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене.

Интересна реакция либеральной общественности - Иван Сафронов-де журналист, пострадавший за свободу слова. Видимо, Катя Гордеева, признанная на днях иноагентом и проживающая с 2014 года в Латвии, считает, что целый фильм, снятый ей про Сафронова, чем-то ему поможет... Не думаю.

Как и не думаю, что Сафронов сидит за то, что написано в приговоре. Но за что-то (или скорее почему-то) он все же сидит. Для тех, кто с 1991 года живет в демократическом правовом государстве, сообщаю - вас обманули...

Во-первых, Сафронов не журналист, а весьма статусный госудаственный чиновник. И причину его посадки я бы искал именно в этом. Или вокруг этого. Более того, он советник не кого-то, а Дмитрия Рогозина (кстати, заметим, ни один Рогозин в итоге не пострадал) - самого, наверно, доверенного среди высших государственных чиновников, самый преданный "без страха и укропа", в общем - "спецназ президента".

До назначения на высокий пост в системе госуправления Сафронов работал в газете "Коммерсант", то есть сугубо прорежимном издании, потом перешел в "Ведомости" - тоже, извините, не в "Советскую Россию"..., Входил в кремлёвский пресс-пул.

Ладно, можно заподозрить в каой-то фронде политического обозревателя или корреспондента отдела культуры, но Сафронов - военный обозреватель, то есть сама лояльность - в противном случае он просто не смог бы работать.

И вот это - жертва режима?

Понятно, что решение об аресте Сафронова принималось на самом высоком уровне. Каком? Владимир Путин заявил, что обвинение в госизмене Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Вот на каком.

Конечно, верить Путину на слово я б не рискнул, но факт в другом - сам президент в курсе этого дела! Что там натворил Ваня, мы, пожалуй, не скоро узнаем...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Телегу инфобомба написал 06.09.2022 00:48
Там весьма интересно, насчет достоверности.... сами понимаете.
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