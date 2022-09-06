Сначала новости, которые не требуют комментариев, но требуют внимания.

- Путин в субботу вылетит на Камчатку и посетит молодежный экофорум

- Московская биржа временно приостановила торги на валютном рынке

- Цена газа в Европе взлетела на 30% после остановки «Северного потока»

- От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва в районе российского посольства в Кабуле

- Делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС. Пятый энергоблок ЗАЭС снова остановлен из-за повреждения линий электропередачи

А теперь новости с комментариями.

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