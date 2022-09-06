Сегодня огласят приговор по делу "врачей-неонатологов"

В 16.00 после оглашения приговора в Zoom пройдет онлайн пресс-конференция.

Точно на ней выступит Леонид Рошаль, с самого начала принимавший активное участие в деле. Причем сам Рошаль находится в больнице, по состоянию уже его собственного здоровья, но в мероприятии все равно участвовать будет.

Дело Элины Сушкевич и возврат к весьма мрачным временам

Напомню, что Мособлсуд признал врачей, лечивших ребенка, виновными в умышленном убийстве недоношенного младенца и признал их недостойными снисхождения.