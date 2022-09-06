По данным Минстроя, в России резко упал спрос на жилье. В регионах России, если не учитывать города-миллионники, он снизился за год в два раза, и находится на уровне ниже на 50%, чем в прошлом году.

В Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ситуация значительно лучше, но спрос и там не дотягивает до прошлогодних показателей.

А чего хотели, собственно?

ВВП падает, доходы граждан следом, растет безработица, а сбережения обнулились из-за нелепого курса валют - доллар перестал быть средством накопления, а рубль и не начинал...

Сейчас в Москве и Питере продажи жилья держатся на надеждах хоть как-то сохранить то, что осталось - у кого было. А в Костроме, извините, при низкой ликвидности никто вкладываться не хочет.

Так сейчас и в столицах ликвидность снизится - деньги окончательно закончатся у людей. И начнут в тушенку вкладываться, как в 90-х.

А.Б.