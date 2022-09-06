Лиз Трасс, которая во вторник станет премьер-министром Британии, уже объявила об изъятии замороженных российских активов

Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.

Ну так она это и собиралась.

Другое дело, что активы РФ, неважно в чем, в долларах или желтых фантиках, но обеспечивались экономикой страны. А сейчас, после изъятия, ничем.

Для граждан РФ больше нет денег

Понятно, что это приведет к пропорциональной инфляции, причем из-за ограничения платежей в валюте она не будет компенсироваться даже высоким спросом в России - тут тоже фактически валюту запретили. А потерявший половину долларового обеспечения рубль даже укрепился, что вызвало дополнительные проблемы в российской экономике, но совсем не облегчили проблемы в европейской.

Чего они хотят этим добиться? Я думаю, даже сами не очень понимают.

Зато в США все в полном порядке...

А.Б.