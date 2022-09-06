Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов

"Создать федеральное государственное казенное учреждение "71 автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение "72 автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в документе.

Штатная численность персонала составит 365 и 227 работников соответственно. На организационные мероприятия отводится четырехмесячный срок.

В ведение 71-го завода передадут земельные участки и недвижимое имущество в подмосковном Раменском в районе улицы Левашова, а 72-й завод получит земельный и материальный фонд в Каменске-Шахтинском в Ростовской области.

Какой вывод?

Существующие мощности не справляются с ремонтом боевой техники, то есть поврежденных танков и прочей техники - много.

Заводы будут созданы в течение 4 месяцев, то есть спецоперация до Нового года не закончится, если судить по планам правительства.

Ну и меняется структура промышленности, растет число занятых в оборонном производстве, причем это не производство для прибыли, это все чисто реальный сектор в системе государственной собственности.

Таким макаром мы и к социализму придем, специфическому, но вполне реальному...

А.Б.