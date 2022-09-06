Гляциологи прогнозируют конец света

Так называемый «ледник Судного дня» в Антарктиде, держится "на ногтях", сообщает CNN.

Ледник Туэйтса, способный поднять уровень моря на несколько метров, разрушается вдоль своего подводного основания по мере того, как планета нагревается.

В исследовании, опубликованном в понедельник в журнале Nature Geoscience, ученые обнаружили, что в какой-то момент основание ледника отошло от морского дна и отступало со скоростью 2,1 км в год. Это вдвое превышает скорость, которую ученые наблюдали за последнее десятилетие или около того.

«Туэйтс действительно держится сегодня своими ногтями, и мы должны ожидать больших изменений в небольших временных масштабах в будущем — даже от года к году — как только ледник отступит за неглубокий гребень в своем ложе», — указал Роберт Лартер, морской геофизик и один из соавторов исследования из Британской антарктической службы.

Ну вот, а мы все о своих мелких проблемах...

Сейчас ледник Туэйтса чуть-чуть еще подтает, и у мировой общественности появятся совсем другие проблемы. Например, как разместить беженцев из Голландии в горных районах Чечни...

А.Б.