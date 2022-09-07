Кому надо сажать врачей?

Московский областной суд во вторник приговорил к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по делу об убийстве недоношенного младенца.

Кому это понадобилось - загадка.

Реально речь могла идти не о вине, ее степени и так далее, а о том, что не было самого события преступления.

Не было умысла. Убивать младенца врачам было абсолютно незачем. Бредовое объяснение насчет статистики просто не выдерживает никакой критики - если бы эта критика прозвучала.

Сушкевич вообще эта статистика не касалась - она работала в другом учреждении. И как вы секбе представляете ситуацию: малознакомая главврач просит пригшлашенного специалиста убить больного ради статистики.

Не говоря о том, что для статистики смерть этого ребенка вообще ничего не давала. Выдать его за мертворожденного было положительно нереально: он родился около 4 утра, ближе к восьми вызвали Сушкевич - любая проверка заметила бы, что ребенок с четырех до восьми должен был быть жив. И он был жив - Сушкевич проводила ему реанимационные мероприятия почти до 11 часов, когда ьон уже умер. Ребенка передали другой смене, ребенка уже показали матери - живым, она успела даже дать ему имя...

Что и кому давало бы это бессмысленное убийство? К тому же, ребенок в конце концов умер сам.

Почему эти очевидные вещи прошли мимо внимания следствия, обвинения и суда?

А вот оговор просматривается весьма прозрачно: непопулярная в сложившемся "спетом" коллективе и.о.главврача Белая и "чужая" Сушкевич.

Практически все обвинение строится на показаниях сотрудников. Экспертизы вызывают нервный смех у специалистов.

Если бы все происходило в Калининграде, я бы подумал про местные какие-то разборки. Но суд в Калининграде голосами присяжных как раз-таки оправдал врачей.

Но почему-то кем-то было решено начать все сначала и передать дело в Подмосковье. Зачем?т Ведь один раз оправдали же... А "растреливать два раза уставы не велят".

Видимо, какая-то политическая надобность в том была, чтоб вопреки мнению всей медицинской общественности реанимировать "дело врачей-вредителдей".

Правда, с давним "сталинским" делом мало общего. Там привлекли по делу не "дедушек-айболитов", а находившихся в основном в цветущем возрасте выидных врачей - профессоров, генералов недавней войны, имевших доступ к самым верхам - правильней было бы назвать его "делом Лечсанупра", кремлевских врачей.

Судя по всему, видные генералы от медицины захотели не быть обслугой, пусть и статусной, а принимать участие в управлении государством наравне с генералами от армии и НКВД. Но товарищ Сталин резонно мог задать вопрос, который задал про папу Римского: "А сколько у этого папы дивизий?"

У генералов Лечсанупра дивизий не оказалось, только штаны с лампасами. И ввиду приближавшейся эпози кремлевских переворотов новые игроки показались не нужны - и их поставили на место. Кстати, для тех времен даже гуманно - на финал даже суда не было, всех просто отпустили домой.

Здесь, в деле Белой и Сушкевич, никаких высоких материй - рядовой роддом номер 4 в Калининграде, рядовые врачи. Кто и за что захотел наказать? И кого? А гуманности и близко нет - 9 лет не шутка, хотя статья "расстрельная", прокуратура просила 14 лет.

И режиссура просматривается. Только чья? И кому это нужно?

Анатолий Баранов