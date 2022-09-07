Как лишают жилья живых и мертвых

Кривошлыковский 4. При помощи суда и полиции.

30 августа 2022 года в четвертом кассационном суде г. Краснодара прошло заседание по жалобе жильцов дома 4 по Кривошлыковскому переулку (Ростов-на-Дону). Отметим, что администрация города Ростова хочет отселить жильцов «для их же блага» в дом на Улановский 15 (максимальная дальность от центра, максимальная близость к канализационному отстойнику, размещение по принципу — комната на семью, изобилие тараканов и мышей). Жильцы своей выгоды не понимают и протестуют.

Судьи задали представителям ростовской администрации вопрос: «Ремонт дома (по оценке экспертов) стоит 80 миллионов, расселение жильцов более 200 миллионов, почему нельзя просто отремонтировать дом?»

Администрация не ответила. Судьи подумали и вынесли решение в пользу администрации, отказались отменить решение о признании дома аварийным. Задавались ли за закрытыми дверями иные вопросы и давались ли на них иные ответы автор материала не знает.

А к первому сентября жильцы дома получили подарок. К дому подъехали отключать газ. Люди отогнали газовщиков. В это же время в доме отключили свет и воду. После звонков жильцов, звонков депутатов КПРФ, приехавших поддержать жильцов (Юрия Нерсесяна и Натальи Оськиной), свет, всё-таки, включили. А вот 1 сентября вырубили снова и на этот раз намертво.

5 сентября от дома, всё-таки, отрезали газовую трубу. Операция прошла под силовым прикрытием со стороны полиции. На настоящий момент, 6 сентября, люди полностью лишены доступа к коммунальным услугам (свет, вода, газ).

Отметим, что в настоящее время в суде Пролетарского района Ростова-на-Дону идут иски. В своё время администрация решила через суд обязать жильцов взять компенсацию (дешевле реальной стоимости жилья на 200-500 тысяч) и съехать, однако окончания слушаний по делам администрация решила не дожидаться, а «поторопить» людей иначе.

Ваш участок тоже нужен. Значит, и у вас смертельная трещина!

Подобным же образом издеваются и над жильцами дома по Портовой 80/2.

В этом доме также была трещина. Чиновники также не обращали на неё внимание более 10 лет (несмотря на все жалобы жильцов). А потом раз — и возникла смертельная угроза.

От жильцов требуют съехать, уступив свои дома администрации по цене в среднем 64,5 тыс рублей за квадратный метр жилплощади. Это при том, что средняя цена площади 90-100 тысяч за квадратный метр. Будут ли этим людям отключать свет, воду и газ, как на Кривошлыковском, пока непонятно. Впрочем, у ростовских властей есть и иные способы зачистки лишних проживающих. Поговорим о них.

Ростовский пожар. Новое наступление.

Напоминаем, пожар, уничтоживший несколько жилых кварталов, произошёл в Ростове-на-Дону 21 августа 2017 года. Чудом вспыхнули именно те кварталы, которые мешали власти и бизнесу произвести масштабную застройку. Пожарные не ехали два часа, видимо, их задержало ещё одно чудо. Дополнительно отметим, что люди видели поджигателей, и первоначальной версией следствия был поджог (https://www.interfax.ru/russia/575993). Но опять каким-то чудом поджог превратился в несчастный случай.

Далее началась выдача компенсаций. Примерно половина пострадавших собственников квартир их получила, остальным отказали под самыми странными предлогами. В качестве причины отказа высказывалась извечная для жилищных чиновников отмазка — у вас ещё есть собственность. За оную собственность сходила и бытовка на садовом участке, и комната с печным отоплением (одна на всю семью).

В течении нескольких лет ростовские погорельцы судились, организовывали акции протеста, ломились сквозь стену равнодушия и издевательства, выставленную чиновниками. Только в 2021 году они начали получать компенсацию, причём, как правило, не полную.

Отметим, что во время пожара лишились крова не только владельцы квартир. Огонь уничтожал и частные дома. В настоящее время администрация заявила, что начинает изъятие участков земли, на которой стояли эти дома. А на тех домовладельцев, которые не согласятся с суммой компенсации, будут поданы иски в суд.

И после смерти обворуют.

Отметим, что Ростов город настолько образцового капитализма, что тебя могут обворовать даже после смерти. Так, Анна Антошина (кстати, одна из ростовских погорельцев) 29 августа 2022 года пришла на могилу своих родителей на Северное кладбище г. Ростова и обнаружила памятник, засыпанный землёй, сломанный крест и оградку, стоящую вкривь и вкось. Причём, площадь, которую замыкала оная оградка, существенно уменьшилась. Нет. Специально могилу никто не осквернял. Просто понадобилось совершить подзахоронения по соседству. Вот и ужали площадь могилы как-то не совсем аккуратно.

Когда сама Антошина обратилась в администрацию кладбища, над ней только посмеялись, заявили, что могила занимала слишком много места. Впрочем, на запросы прессы администрация кладбища отвечала иначе. Заявляла, что это не они, а какие-то посторонние вандалы (ага, не только могилу разнесли, но и другого покойника рядом прикопали).

В общем, творческой силе свободного рынка предела нет. А кстати, есть ли предел нашему терпению?