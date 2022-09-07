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Московский листок

Режиссёр Виталий Манский объявлен в розыск МВД России

Опубликовано 07.09.2022 в разделе комментариев 0

кино москва фестиваль
Режиссёр Виталий Манский объявлен в розыск МВД России

Какое противоправное деяние инкриминируется режиссёру, не уточняется.

Виталий Манский — продюсер и режиссёр документальных фильмов, организатор фестиваля «Артдокфест», который в России считается "антироссийским".

Никита Михалков обратился в полицию с просьбой привлечь Манского к уголовной ответственности за клевету, основанием послужили слова Манского о том, что якобы на организацию патриотических кинофестивалей в России зачастую выделяется намного больше денег, чем реально тратят организаторы. В частности, Манский заявил, что на Московском международном кинофестивале «воруется не менее 85% бюджета».

В этой истории прекрасно всё.

Вместо того, чтобы проверить, не воруют ли чего на ММКФ, МВД объявляет в розыск Манского. При этом статья о клевете не предполагает объявления в розыск, поэтому статья, на основании которой Манский в розыске - не указывается.

Для применения статьи о клевете необходима персона, которую оклеветали. Но Манский вроде бы имен не называет, так откуда берется клевета? Когда сказано, что Иван Иваныч Иванов ворует - это может быть клеветой, причем если Иван иваныч докажет, что не ворует.

А фраза "В России - воруют!" клеветой быть не может.

Но - может...

Кстати, статья о клевете уже была декриминализована, но потом вернулась в уголовное производство. Может, напрасно, а ?

 А.Б.



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