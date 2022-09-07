Россиянам могут запретить разводить кур

Российский птицеводческий союз («Росптицесоюз») захотел внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд.
Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, по которому россиянам разрешат разводить кур и кроликов на землях, предназначенных для садоводства и огородничества.
Производители мяса опасаются, что принятый закон может привести к распространению птичьего гриппа, попаданию вируса на предприятия и сокращению производства, по данным Россельхознадзора, в 2021 году было зарегистрировано 46 вспышек птичьего гриппа в личных хозяйствах и только семь — на птицефабриках.
Понятно, конкурентов надо давить. Это капитализм, и крупные производители всегда давят мелких.
Но запретить бабушке держать кур на участке - это уже запредел какой-то. Вы еще пучки морковки у нее на грядке подсчитайте - допустим, двадцать можно, а больше - штраф...
А.Б.
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