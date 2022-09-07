В Подмосковье возбудили дело в отношении матери девочек, сбитых машиной

В отношении матери пострадавших в ДТП в Истре девочек по материалам прокурорской проверки возбудили дело об оставлении в опасности.

По мнению прокуратуры, дети переходили дорогу вне пешеходного перехода и в момент аварии находились без сопровождения взрослых.

Речь идет о девочках трех и пяти лет, сбитых мусоровозом 1 сентября на улице Ленина в Истре. В результате трехлетний ребенок погиб на месте, а пятилетняя девочка была доставлена в больницу санитарной авиацией.

Момент наезда мусоровоза на двух девочек попал на видео. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Водителя задержали.

Ну правильно, матери мало погибшего ребенка, надо ее еще и лишить родительских прав на оставшегося в живых.

А.Б.