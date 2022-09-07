Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Подмосковье возбудили дело в отношении матери девочек, сбитых машиной

Опубликовано 07.09.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
В Подмосковье возбудили дело в отношении матери девочек, сбитых машиной

В отношении матери пострадавших в ДТП в Истре девочек по материалам прокурорской проверки возбудили дело об оставлении в опасности.

По мнению прокуратуры, дети переходили дорогу вне пешеходного перехода и в момент аварии находились без сопровождения взрослых.

Речь идет о девочках трех и пяти лет, сбитых мусоровозом 1 сентября на улице Ленина в Истре. В результате трехлетний ребенок погиб на месте, а пятилетняя девочка была доставлена в больницу санитарной авиацией.

Момент наезда мусоровоза на двух девочек попал на видео. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Водителя задержали.

Ну правильно, матери мало погибшего ребенка, надо ее еще и лишить родительских прав на оставшегося в живых.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Московская биржа временно приостановила торги на валютном рынке
Московская биржа временно приостановила торги на в...
06.09.2022
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопрос
Где вы были 8 лет? Как правильно ответить на вопро...
30.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как лишают жилья живых и мертвых (0)
Министерству внутренних дел Латвии нечем оплачивать счета за электричество (0)
В Подмосковье возбудили дело в отношении матери девочек, сбитых машиной (0)
Россиянам могут запретить разводить кур (0)
Режиссёр Виталий Манский объявлен в розыск МВД России (0)
Кому надо сажать врачей? (4)
Связь на поле боя (4)
Гляциологи прогнозируют конец света (0)
Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов (4)
Лиз Трасс, которая во вторник станет премьер-министром Британии, уже объявила об изъятии замороженных российских активов (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss