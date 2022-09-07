Министерству внутренних дел Латвии нечем оплачивать счета за электричество

Министерство внутренних дел Латвии находится "в тупике", поскольку ему уже в октябре будет нечем оплачивать выросшие счета на электроэнергию, заявил во вторник глава министерства Кристапс Эклонс.

По словам Эклонса, возможны два варианта решения: или перераспределить финансирование, предназначенное для приобретения оборудования для подконтрольных МВД ведомств, или обратиться к министру финансов и попросить дополнительные средства.

Он отметил, что "МВД уже проделало огромную работу для экономии энергоресурсов, однако инфраструктура в объектах МВД настолько устарела, что министерство будет вынуждено не выполнять задачи по экономии энергопотребления".

Ранее министерство обороны Латвии сообщало, что разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, "начиная с отопления, электричества и заканчивая ремонтными работами".

Вообще странный какой-то нерыночный подход в казалось бы либеральных ведомствах.

Ведь можно продавать услуги, и за счет этого пополнять казну.

Например, за освобождение из СИЗО можно брать деньгами, как и за прекращение следствия. Все равно ведь берут, так пусть делают это официально, а не себе в карман.

Про оборонное ведомство и говорить нечего- можно откупаться от призыва официально, а также сдавать в аренду вооружение и военную технику. Можно вместе с личным составом.

А.Б.