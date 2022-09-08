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Московский листок

"Дикий Запад" в Республике Алтай - пока в составе Российской Федерации

Опубликовано 08.09.2022 автором в разделе комментариев 0

суд закон
"Дикий Запад" в Республике Алтай - пока в составе Российской Федерации
На фоне совершенно безумных дел последнего времени - подрасстрельной статьи для калининградских врачей, посадки за шпионаж помощника Рогозина и прочего, менее резонансные дела как-то вообще проходят мимо внимания широкой публики... Да что там вы со своей "мелочевкой".
 
К примеру, дело о "самоуправстве" фермера Любченко, часть 1 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мол, некий фермер купил какой-то инеструмент, нанял человека сделать работу, а когда тот по окончании работы пытался смыться вместе с инструментом, отобрал у шустрого работника свое имущество. А как иначе надо было поступать?
 
Но вот из этого пустякового инцидента выросло серьезное дело, причем Любченко, который был вынужден бросить свое хозяйство - 2 тысячи гектар земли, скот, сыроваренное производство, дома и прочее - и бежать в Москву, скрываться. И даже объявили его в розыск - по другой статье, поскольку 330-я такой меры не предусматривает (части 2 статьи 160 УК РФ, по которой Любченко не обвинялся)...
 
Вот что пишет сам фермер.
 
"В отношении меня начали совершаться абсолютно противоправные и незаконные действия:
⦁ Мой дом пытались поджечь вместе с моей семьёй. 
⦁ В ночь с 17-го по 18-е ноября 2021 года в принадлежащих мне на праве собственности домах был произведён обыск с грубейшими нарушениями моих конституционных прав, при этом постановление суда было выдано совершенно на другой дом, где по факту ничего не обыскивали.
⦁ В целях обеспечения своей безопасности и безопасности моей семьи я покинул район, выехав в город Москву. Всё моё хозяйство: земли, дома, завод, хозяйственные постройки, скот, – было вынуждено оставлено мной.
⦁ Меня незаконно обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации.
⦁ После искусственно созданного извещения меня о предъявленном обвинении меня объявили в розыск по несуществующему обвинению.
⦁ Правоохранительные органы любыми незаконными способами создают основания для моего задержания и передачи им в руки".
 
Дом и правда пытались поджечь, человек, которого обвинили в этом, уже сидит. Вот только, по словам Любченко, у "поджигателя" не было ни мотива, ни желания - по словам фермера, человека просто заставили оговорить себя...
 
Ну и дальше тоже правда. Такой вот "Дикий Запад" в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.
 
Дело, кстати, вел в качестве адвоката депутат Мосгордумы Евгений Ступин, что дополнительно дает основания верить тому, что сказано.
 
Из обращения Любченко в Геннеральную прокуратуру РФ.
 
"Подана жалоба на имя руководителя Администрации Президента Вайно Антона Эдуардовича по факту 
- попыток совершения терактов в приграничной зоне Российской Федерации,
- изъятия колхозных земель районной администрацией, 
- получения субсидий из бюджета под фиктивную фермерскую деятельность на этих землях, 
- сдачи колхозных земель в аренду их настоящим владельцам – жителям, без заключения с ними официальных договоров (для придания видимости осуществления фермерской деятельности на этих землях), 
- попыток отъёма земель и фермерского хозяйства у Любченко М.Б. путем оказания на него давления, угроз - совершения покушения на жизнь Любченко М.Б. и членов его семьи,возбуждение заказного уголовного дела в отношении Любченко М.Б."
 
Естественно, пока всё без движения.
 
- Действия сотрудников полиции ОМВД по Усть-Коксинскому  району покрываются должностными лицами районной прокуратуры, а республиканская прокуратура заняла выжидательную позицию, - говорит Любченко...
 
Так что случилось - в двух словах, если по-простому, чтобы понятно было?
 
Михаил Любченко "совершил безумный поступок" - жил себе и не тужил за границей больше десяти лет, зарабатывал хорошие деньги, и вдруг решил - на Родину надо! Тяжелое время на Родине, надо что-то сделать для нее.
 
И приобрел фермерское хозяйство на упомянутых выше 2 тысячах гектар земли на Алтае. 
 
Но, как вскоре выяснилось, Родине в лице администрации Усть-Коксинского
района Алтайского края ни хрена этого не надо, а нужны "бабки". А тут еще по приобретенной в ненаших краях привычке, начал что-то говорить, что-то делать...
 
Из письма Любченко руководителю Администрации Прездента.
 
"Местные жители обращались ко мне за бесплатной юридической помощью в решении их вопросов, которые впоследствии меня также заинтересовали, ввиду ихобщественной значимости, предлагали мне выставить свою кандидатуру на выборы в депутаты. При этом, когда я обратился лично к главе администрации Усть-Коксинского района Кулигину О.А. с предложениями о развитии фермерского движения в районе, где сельское хозяйство является основным видом деятельности, озвучив ему свою гражданскую позицию, он мне ясно дал понять, что данные вопросы его не интересуют".
 
А дальше, как говорится, "суду все ясно".
 
И с такими тылами мы собираемся спорить со всем миром?


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