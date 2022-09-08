Украина получила от Запада противокорабельные ракеты Harpoon

Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун») на автомобильной платформе в рамках военной помощи, сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

17 июня 2022 года двумя ракетами «Гарпун» был поражен российский спасательный буксир «Василий Бех», направлявшийся к острову Змеиный.

По словам замглавы Пентагона, военные инструкторы США обучили украинских военных применению такого оружия еще в конце мая.

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Отметим, США поставляли противокорабельные ракеты не просто так, а под определенную задачу - поражение кораблей Черноморского флота в условиях ведущихся боевых действий. Думаю, вполне серьезное основание для того, чтобы поставить свежие вооружения каким-нибудь мексиканским партизанам...

У людей потеряно ощущение, что в ответ на какое-то действие можно получить ответ, причем болезненный. Скажем, у Ирана могут ведь тоже появиться современные противокорабельные ракеты...

А.Б.