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Московский листок

Украина получила от Запада противокорабельные ракеты Harpoon

Опубликовано 08.09.2022 в разделе комментариев 1

сша война рф
Украина получила от Запада противокорабельные ракеты Harpoon

Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун») на автомобильной платформе в рамках военной помощи, сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

17 июня 2022 года двумя ракетами «Гарпун» был поражен российский спасательный буксир «Василий Бех», направлявшийся к острову Змеиный.

По словам замглавы Пентагона, военные инструкторы США обучили украинских военных применению такого оружия еще в конце мая.

***

Отметим, США поставляли противокорабельные ракеты не просто так, а под определенную задачу - поражение кораблей Черноморского флота в условиях ведущихся боевых действий. Думаю, вполне серьезное основание для того, чтобы поставить свежие вооружения каким-нибудь мексиканским партизанам...

У людей потеряно ощущение, что в ответ на какое-то действие можно получить ответ, причем болезненный. Скажем, у Ирана могут ведь тоже появиться современные противокорабельные ракеты... 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
спасение России - в золотой табакерке написал 08.09.2022 00:21
"У людей потеряно ощущение, что в ответ на какое-то действие можно получить ответ, причем болезненный." - Баранов, вам стоит посмотреться в зеркало))) Там вы увидите себя и своих ебну... обезумевших хозяев)))
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