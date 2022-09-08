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Московский листок

Мьянма признала Путина "лидером мира"

Опубликовано 08.09.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев.

- Мьянма признала Путина "лидером мира"

- За две недели после первого появления мин-лепестков, на них подорвался 41 человек

- МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС

- Россия может не продлить сделку по вывозу зерна с Украины

А теперь подробно.

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Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Мьянма признала Путина "лидером мира"
Мьянма признала Путина "лидером мира"
08.09.2022
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