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Московский листок

Зеленая энергетика для России. За и против

Опубликовано 08.09.2022 в разделе комментариев 0

Нужно ли России переходить на зеленую энергетику и поддержать общемировые экологические тренды? Отношение к этому во многом определяет, чего хотят люди не только от экологии, но и от жизни. 

Об этом политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.



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