Нужно ли России переходить на зеленую энергетику и поддержать общемировые экологические тренды? Отношение к этому во многом определяет, чего хотят люди не только от экологии, но и от жизни.
Об этом политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Зеленая энергетика для России. За и против
Нужно ли России переходить на зеленую энергетику и поддержать общемировые экологические тренды? Отношение к этому во многом определяет, чего хотят люди не только от экологии, но и от жизни.
Об этом политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.
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