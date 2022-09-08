Госкомпании освободят от валюты

Правительство РФ готовит директиву, которая обяжет госкомпании разработать планы действий по избавлению от "токсичных" валют, сообщил в интервью РБК заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Банк России в августе опубликовал доклад о новых направлениях регулирования финсектора в условиях санкций, где предложил идею о директивной дедолларизации балансов госкомпаний. Минфин тогда не поддержал эту идею.

А теперь вот поддержал, хотя что изменилось?

Мне так кажется, компании должны сами решать, в чем держать свободные деньги и куда их тратить.

Хотя, конечно, государственная компания - это собственность государства, захочет государство - и спалит свою компанию или продаст за три рубля очередному Березовскому.

Сейчас с этим вообще никаких проблем - напечатал рублей, выдал из них кредит очередному "кремлевскому кошельку", и он на них "купил" госкомпанию, и теперь она частная. А вот валютные активы - это проблема, долларов же не напечатаешь. А если заставить госкомпании избавиться от валютных активов, то вся балансовая стоимость будет рублевая - продавай, покупай сколько влезет...

А.Б.