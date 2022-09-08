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Московский листок

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины 8 сентября

Опубликовано 08.09.2022 в разделе комментариев 0

сша война рф
США объявят о новом пакете военной помощи для Украины 8 сентября

Соответствующее заявление может прозвучать в ходе встречи руководителя Пентагона со своими европейскими коллегами на авиабазе Рамштайн в Германии.

Совершенно точно США не собираются прекращать поставки Украине боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, речь идет о передаче управляемых снарядов типа GMLRS, дальность которых составляет около 70–80 км.

США активизировали военную помощь Украине еще осенью прошлого года, а с началом спецоперации лишь усилили поставки различных вооружений.

Что касается HIMARS, то ВСУ получили от США уже около 20 систем. При этом Киев призывает Вашингтон предоставить для РСЗО снаряды, которые обладают дальностью до 300 км, но пока американская сторона воздерживается.

Ключевое слово "Пока".

А.Б.



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