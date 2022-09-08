В московских аэропортах были задержаны и отменены в общей сложности 22 рейса

Так, в Домодедово были задержаны пять рейсов, в Шереметьево — два рейса, отменены еще пять вылетов. Во Внуково задержано отправление пяти рейсов, также отменен вылет еще пяти самолетов.

Причины изменения времени вылета десятков рейсов из Москвы не сообщаются.

Росавиация продлила закрытие аэропортов юга и центральной части России до 16 сентября.

Авиакомпании не будут летать в Симферополь, Краснодар, Геленджик, Анапу, Белгород, Воронеж, Брянск, Курск, Липецк, Элисту и Ростов-на-Дону.

Рейсов в аэропорты этих городов нет с 24 февраля, запрет регулярно продлевается.

Связь сегодняшней отмены рейсов с ситуацией вокруг Украины не установлена.

А.Б.