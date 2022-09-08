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Московский листок

Референдум в Малых Писюнах

Опубликовано 08.09.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Референдум в Малых Писюнах

В Мелитополе взорвали штаб волонтёров. Сработало самодельное взрывное устройство малой мощности.

Вечером 7 сентября около 22:00 в Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв у здания волонтёрского центра «Мы вместе с Россией» на улице Ломоносова, 234.

В ВГА связывают это с голосованием о вхождении в состав России.

Там сообщили также, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску сразу после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.

Собственно, такую реакцию Украины на подготовку референдума можно было легко прогнозировать.

Сейчас организаторов терактов против российских военно-гражданеских администраций называют террористами, а на Украине, видимо, назовут "пионерами-героями" или как-то так.

И естественно вызывает много вопросов стремление провести референдум еще до окончания боевых действий.

Допустим, пройдет референдум, и часть бывшей Запорожской области формально станет частью РФ. А как остальная часть, вместе с городом Запорожье?

Потом российские войска войдут еще куда-то, может быть и в Запорожье, и как оно будет считаться - частью России или там надо будет проводить отдельный референдум?

А если Украина отобъет обратно какие-нибудь Малые Писюны, будет ли это после референдума считаться вторжением в Россию? С соответствующим обязательным официальным объявлением войны?

В общем, странная идея...

А.Б.



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