Королева померла

Никто не спрашивает, какая. Хоть королей и королев в одной Европе пруд пруди, но "настоящая" одна, британская. Скажи "королева", и все поймут, о ком речь.

Но теперь уже всё. Теперь король будет. Ничего так парень с виду, но в Британии от этого навряд ли, что поменяется. Даже премьер.

Хотя это вовсе не значит, что королева не правила - это премьер-министры последних лет были похожи на беглых уродцев из шапито. А королева как раз-таки правила.

Елизавета Вторая взошла на престол в 1952-м году. Я родился в 1959-м, я не помню и не могу помнить другую королеву. Она была всегда. Многие у нас родились и померли в почтенном возрасте, а королева была все та же. При этом Британия считается эталонной демократией.

Ну представьте себе, что Путин правит 70 лет. Наверно, Россию тоже считали бы эталоном чего-нибудь, когда повымрут все, кто помнит, что бывает как-то иначе... Возможно, правители, как и вино, зависят от выдержки.

А британцам ничего, нравится.

А.Б.