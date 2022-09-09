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Московский листок

Это совсем другая война

Опубликовано 09.09.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Это совсем другая война

Я не военный эксперт, но в действиях ВСУ всегда просматривается логика : первой задачей является нарушение логистики противника.

Современная война – это война артиллерии, танков, РСЗО, а, значит , требует огромного притока боеприпасов и техники.

Херсонский контрнаступ предварило поражение мостов, и никого не смутил гуманитарный аспект лишения горожан Херсона доступа к левому берегу Днепра.

Наступление по Харьковом началось со взрывов мостов и взятия под огневой контроль путей снабжения Балаклеи.

ВСУ, имея намного меньший по ударной силе потенциал ракет и РСЗО, поражают самые уязвимые места – мосты и склады.

Собственно, это было главной задачей партизан в Великую Отечественную – нарушать пути доставки оружия немцами на фронт.

А что предпринимает российское командование в ответ?

Еще совсем недавно все торжествовали от недостатка на украинской стороне снарядов. Все, теперь, можно понять, проблема доставки снарядов решена.

Взрывали НПЗ, и считали, на сколько хватит запаса дизельного топлива и бензина Украине .

Судя по резко упавшим ценам на АЗС на Украине, такой проблемы больше нет.

Но ведь все это говорит о том, что Украина решает логистические проблемы при полном непротивлении этому со стороны России.

Есть узловые станции, есть тяговые подстанции, есть железнодорожные мосты через реки – все это стоит нетронутым практически.

Можно поздравить, что накрыли состав с военными в Чаплине, но это – доли процента от общего числа мобилизованных на Украине.

Вывод из строя железнодорожного узла был бы куда эффективнее, чем разбомбленный состав.

И понятно, почему Украина это делает, а Россия – нет.

Украиной командует НАТО. А они всегда начинали с полного разрушения инфраструктуры, что в Сербии, что в Ираке.

Россия воевала с боевиками и в Чечне и в Сирии, и у ее противников не было ПВО, артиллерии, и прочего. Инфраструктуру всегда стремились сохранить для будущей власти, и не трогали ее. Но это совсем другая война.

В нынешних условиях складывается такое впечатление, что на войну с танками явился Буденный с кавалерией, к которой присоединили катюши. Он хвастается катюшами, но уповает на конницу.

И учится этот условный Буденный с большим трудом.



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