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Московский листок

В гимне Великобритании поменяют слова из-за кончины Елизаветы II

Опубликовано 09.09.2022 в разделе комментариев 0

британия королева
В гимне Великобритании поменяют слова из-за кончины Елизаветы II

Строки «God Save the Queen» («Боже, храни королеву») заменят на «God Save the King» («Боже, храни короля»).

Британский гимн стал известен после победы принца Чарльза Эдуарда Стюарта над армией короля Георга II в Шотландии в 1745 году.

Не существует единой официальной версии гимна, он ни разу не подтверждался официально королевской прокламацией или актом британского парламента, то есть формально существует лишь традиция.

Никто не знает, кто написал к нему музыку, а об авторе слов известно только имя и то, что он был внебрачным сыном лорда и учителем музыки.

Представляете себе, если б у нас была известна только фамилия Михалкова?

 А.Б.



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