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Московский листок

Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября

Опубликовано 09.09.2022 в разделе комментариев 0

газ нефть
Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября

Запрет на въезд граждан России в Эстонию вступит в силу в ночь на 19 сентября, аналогичное решение приняли Литва, Латвия и Польша, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента", — сообщил он.

То есть Шенгенское соглашение не действует больше для граждан РФ и Белоруссии. Причем общее европейское Шенгенское соглашение отменяют отдельные страны по своему усмотрению.

***

 

Наш ответ Латвии: природный газ из России вновь начал поступать в Латвию, пишет ТАСС со ссылкой на оператора инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid.

Представитель Conexus Даце Балтабола пояснила, что с 3 сентября топливо поступает в зону единого рынка через межсетевое соединение в Лухамаа. 3 и 4 сентября объем пропускной способности составлял три гигаватт-часа, а уже к 8 сентября вырос до 11 гигаватт-часа.

 А.Б.



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