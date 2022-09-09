В Киеве сносят "маркеры оккупации"

По инициативе организации "Экспертный корпус" снесли мемориальную доску в честь Михаила Булгакова со здания бывшей Первой киевской гимназии (теперь – один из корпусов КНУ имени Шевченко).
Они сочли наличие доски в честь великого киевлянина Михаила Булгакова маркером российской оккупации.
Теперь они борются против еще одного маркера оккупации - памятной доски в честь преподавателей и студентов КНУ, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годы".
Я думаю, украинские солдаты должны знать, ради чего они гибнут.
А.Б.
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в Балаклею написал 09.09.2022 08:23
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На одном из видео заметны хорошо узнаваемые здания в Балаклее, в частности — здание администрации, которое находится в центре города.
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"Зашли с западной стороны, была автоматная стрельба в городе, но недолгая. Сейчас тихо. Городских боев не было. Судя по всему, русские сами ушли", — рассказали жители города.
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Освобождение Балаклеи играет важную роль в дальнейшем продвижении украинских войск на восток к Купянску и охвату группировки российских войск, дислоцированной в районе Изюма.
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По словам украинского военного эксперта Романа Свитана, именно из Балаклеи российская группировка в Изюме планировала наступление на юг или юго-запад, чтобы отрезать Славянск от снабжения.
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Фактически Балаклея — это транспортный центр, который позволит освободить всю Харьковскую область и сорвать российское наступление на Бахмут.
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6 сентября Свитан сообщил, что "изюмская группировка" РФ почти окружена.
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"На севере это Чугуев, а дальше по полукругу: Балаклея, которую россияне заняли, и дальше по течению Северского Донца почти до Северска.
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Так вот, вся эта изюмская группировка снабжается через Купянск со стороны российских Валуек и Белгорода — это две железные дороги, которые сходятся в Купянске и питают эту изюмскую группировку.
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После того как HIMARS начали выносить изюмские склады, переправу, они отрезали от снабжения изюмскую группировку и правобережную".
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https://theins.ru/news/254869
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Отставной полковник ФСБ Стрелков-Гиркин И.И. прокомментировал произошедшее:
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"Принимайте первый цветочек. Ягодки тоже скоро поспеют".
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https://t.me/s/strelkovii