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Московский листок

В Киеве сносят "маркеры оккупации"

Опубликовано 09.09.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
В Киеве сносят "маркеры оккупации"

По инициативе организации "Экспертный корпус" снесли мемориальную доску в честь Михаила Булгакова со здания бывшей Первой киевской гимназии (теперь – один из корпусов КНУ имени Шевченко).

Они сочли наличие доски в честь великого киевлянина Михаила Булгакова маркером российской оккупации.

Теперь они борются против еще одного маркера оккупации - памятной доски в честь преподавателей и студентов КНУ, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годы".

Я думаю, украинские солдаты должны знать, ради чего они гибнут.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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ВСУ зашли
в Балаклею написал 09.09.2022 08:23
ВСУ зашли в Балаклею, в сети публикуют множество фото и видео, на которых украинские военные с флагами ездят по улицам ранее оккупированного города.
.
На одном из видео заметны хорошо узнаваемые здания в Балаклее, в частности &#8212; здание администрации, которое находится в центре города.
.
"Зашли с западной стороны, была автоматная стрельба в городе, но недолгая. Сейчас тихо. Городских боев не было. Судя по всему, русские сами ушли", &#8212; рассказали жители города.
.
Освобождение Балаклеи играет важную роль в дальнейшем продвижении украинских войск на восток к Купянску и охвату группировки российских войск, дислоцированной в районе Изюма.
.
По словам украинского военного эксперта Романа Свитана, именно из Балаклеи российская группировка в Изюме планировала наступление на юг или юго-запад, чтобы отрезать Славянск от снабжения.
.
Фактически Балаклея &#8212; это транспортный центр, который позволит освободить всю Харьковскую область и сорвать российское наступление на Бахмут.
.
6 сентября Свитан сообщил, что "изюмская группировка" РФ почти окружена.
.
"На севере это Чугуев, а дальше по полукругу: Балаклея, которую россияне заняли, и дальше по течению Северского Донца почти до Северска.
.
Так вот, вся эта изюмская группировка снабжается через Купянск со стороны российских Валуек и Белгорода &#8212; это две железные дороги, которые сходятся в Купянске и питают эту изюмскую группировку.
.
После того как HIMARS начали выносить изюмские склады, переправу, они отрезали от снабжения изюмскую группировку и правобережную".
.
https://theins.ru/news/254869
.
Отставной полковник ФСБ Стрелков-Гиркин И.И. прокомментировал произошедшее:
.
"Принимайте первый цветочек. Ягодки тоже скоро поспеют".
.
https://t.me/s/strelkovii
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