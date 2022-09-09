В Киеве сносят "маркеры оккупации"

По инициативе организации "Экспертный корпус" снесли мемориальную доску в честь Михаила Булгакова со здания бывшей Первой киевской гимназии (теперь – один из корпусов КНУ имени Шевченко).

Они сочли наличие доски в честь великого киевлянина Михаила Булгакова маркером российской оккупации.

Теперь они борются против еще одного маркера оккупации - памятной доски в честь преподавателей и студентов КНУ, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годы".

Я думаю, украинские солдаты должны знать, ради чего они гибнут.

А.Б.