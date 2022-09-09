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Московский листок

Варшава и Москва в ближайшие годы могут столкнуться в вооруженном конфликте

Опубликовано 09.09.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев.

- Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российские нефть и газ

- Замминистра обороны Польши заявил, что Варшава и Москва в ближайшие годы могут столкнуться в вооруженном конфликте

- Телеведущий Соловьев отказался объяснять происхождение синяков и ссадин на лице

- В Минфине назвали юань и дирхам заменяющими евро и доллар валютами

- 10 улиц в Белгороде остались без электричества из-за аварии

А теперь подробно.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961

Не хотите? Я так и думал...

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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