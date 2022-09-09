Варшава и Москва в ближайшие годы могут столкнуться в вооруженном конфликте #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев. - Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российские нефть и газ - Замминистра обороны Польши заявил, что Варшава и Москва в ближайшие годы могут столкнуться в вооруженном конфликте - Телеведущий Соловьев отказался объяснять происхождение синяков и ссадин на лице - В Минфине назвали юань и дирхам заменяющими евро и доллар валютами - 10 улиц в Белгороде остались без электричества из-за аварии А теперь подробно. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал... #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Украина получила от Запада противокорабельные ракеты Harpoon https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Госкомпании освободят от валюты https://forum-msk.org/material/news/1... 3 США объявят о новом пакете военной помощи для Украины 8 сентября https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В московских аэропортах были задержаны и отменены в общей сложности 22 рейса https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В Мелитополе взорвали штаб волонтёров https://forum-msk.org/material/news/1...



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