Перестать зависсеть от товарно-денежных отношений

1 Прежде всего нужно понять, что социализм, это не стадия и не какой-то переходной период, это процесс перехода от капитализма к коммунизму. Процесс, со всеми свойствами и требованиями к процессу (непрерывностью, последовательностью, связанностью). Процессы не происходят по приказу. По приказу совершаются действия, а для процесса нужно создание условий. В данном случае даже две группы условий. Первая это условия для развития коммунистических производственных отношений, вторая это условия, препятствующие возрождению капиталистических отношений. Для создания необходимых условий нужен целый ряд экономических мероприятий, без них указы останутся неподтвержденными декларациями.

2 Зачем при капитализме нужен рынок и, соответственно, закон стоимости? Закон стоимости отражает связь соотношений между производством и потреблением через рыночную систему. Для этого используется рыночный механизм цен. Взаимодействие между спросом и предложением определяется количеством продукции и её стоимостью. Соотношение установившихся на рынке цен влияет на производство, вызывая сокращение или расширение производства и изменение стоимости продукции за счет технологических изменений. Рынок стимулирует стремление народного хозяйства к равновесию, однако это стремление имеет колебательный характер из-за запаздывания и жадности субъектов хозяйства. Неудачи в построении экономической структуры в СССР объяснялись прежде всего наличием остатков ТДО и рынка. Основные параметры рыночного процесса: прибавочная стоимость, наценка и прибыль. При нетоварной экономике также важен баланс между производством и потреблением с целью достижения баланса благ и баланса труда. Однако основными параметрами являются не цена, а стоимость, т.е. общественно-необходимый труд, эффективность производства, уровень удовлетворения потребностей как рабочей силы, так и предприятий и расширение свободного распределения через государственные и общественные фонды. Важную роль играют при этом освобождение труда от наемного характера и система ОГАС (общегосударственная автоматическая кибернетическая сеть управления). Вот в программу этой-то сети и закладывается изменившийся, новый закон стоимости. потерявший ценовые соотношения и приобретший расчет потребностей, и расчет труда. Колебательность при этом отсутствует, так как быстродействие сети много скорее, чем быстродействие хозяйства. Обмен не отменяется приказом, он постепенно вытесняется и заменяется новым обменом на научной основе. А план, что ж, план сохраняется в макроэкономических отношениях между секторами производства, в отчислениях продукции на государственные нужды, стратегические резервы, а так же на решение гуманитарных и экологических проблем.

3 Диктатура пролетариата может реализоваться только через власть Советов. Чтобы Советы стали осуществлением диктатуры пролетариата, они должны кроме органа выражения и толкования мнения народа, стать органом управления народом, не передавая эту функцию исполнительной власти. При этом меняются требования к самим депутатам. Советы должны отбросить парламентаризм, но не скатываться к охлократии. Советы должны сами стать аппаратом диктатуры. Выдвижение кандидатов в депутаты должно производиться через трудовые коллективы и нижестоящие органы Советской власти.

5 Отличие Советской власти от власти вообще, в её политической функции. Задача депутата Совета не только представительская, но и управленческая. Его роль не только в том, чтобы принимать или отвергать нормативные документы соответствующих уровней. Чтобы депутат мог управлять он должен быть не только уметь управлять и быть подготовлен к управлению. Он должен быть специалистом в той отрасли жизни общества, которой будет руководить. Механизм его участия в руководстве пока не разработан, но уже ясно, что его руководство должно быть постоянным и непрерывным. Депутат должен быть ответственен в своих действиях и подотчетен избирателям. Мало того требуется сохранение его связи с выдвинувшими его трудовыми коллективами и жителями местности, которую обслуживает предприятие

6 Мы должны разорвать бытующую в умах множества людей связь системы ТДО с обменом вообще. Обмен возможен без придания продукции функций товара и без использования товарного эквивалента - денег. Регулирование процесса обмена логично производить по величине абсолютного сохраняемого параметра - вложенного живого и прошлого труда – называемого стоимостью. Закон баланса и сохранения стоимости является основой накопления. Развитие культуры потребления общества требует использования при расчетах потребительных коэффициентов стоимости.

Таким образом нам не следует повторять ошибки предшественников, прежде чем отменять рынок и ТДО нужно создать и развить заменяющую и вытесняющую их систему.