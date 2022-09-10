Главный коммунист заговорил о покойнике

В России принято говорить о покойнике либо хорошо, либо ничего. Речь идёт о смерти М.Горбачёва, и здесь коммунист находит оправдание. "Но это тот случай, когда он не касается крупных политиков". На смерь М.Горбачёва Геннадий Андреевич печатает в газете "Правда" статью: "Считаю большой трагедией приход Горбачёва к горнилу политической власти". А где же вы были 35 лет? Вот и надо было говорить правду о Горбачёве как о политике. По его мнению руководители многих стран очень даже хорошо отзываются о Горбачёве. Да, для их стран он сделал многое, отодвинул Россию на задворки истории. Его политика превратила США в международный жандарм, который уже подмял под себя и Европейский Союз, и другие страны. При этом народ России сделал нищим. Такой зарплаты как в России нет ни в одной развитой стране мира. Геннадий Андреевич об этом умалчивает, у него зарплата выше чем была бы при социализме. Да и его сотоварищи не бедствуют.

"Я не разделяю оценки выше названных мировых правителей. Вам это хорошо известно". К кому он обращается называя их "вам". Каждый правитель думает о своей стране и народе, в отличие от России. Для них действительно Михаил Сергеевич сделал много полезного, а вот нас загнал в нищету за исключением чиновников и депутатов. Далее коммунист продолжает: "Я много раз бывал на родине Горбачёва. Когда я встретился с местными руководителями, то услышал их нелестные оценки о Горбачёве". И я терпел более 35 лет не мог высказать то, что о нём думаю до того пока он не скончался. И вот теперь он говорит и пишет о нём правду. Кому нужна эта правда? Геннадий Андреевич по моему мнению ничем не отличается от Михаила Сергеевича. Какой смысл теперь писать о нём пакости, человека нет, но его действия есть и никто их опровергнуть не хочет в том числе и Геннадий Андреевич. Ну написал, а дальше что? Экономику страны развалили, а с экономикой упал до плинтуса авторитет страны и главного коммуниста России. Но он в этом не видит ничего дурного. Жизнь продолжается и продолжается вполне прилично без проблем. А страна вымирает простыми людьми от которых коммунисты и чиновники кормятся и надо сказать от пуза.

Встречаясь на Ставрополье и разговаривая с людьми Геннадий Андреевич пишет: "Они прямо сказали: "Считаем большой трагедией его приход к горнилу политической власти". Но он, являясь членом ЦК компартии, вообще не обратил внимание на такие отзывы, как и сейчас не обращает внимание на вымирание страны и нищенское положение рабочего человека. Земляки Горбачёва ещё в первые годы его политической карьеры говорили о нём как о бесполезном политике, а вот Геннадий Андреевич заговорил только после его смерти. "Мы в то время были ведущими в авиации, ракетно - космической технике, электронике, лазерной технике, системе противовоздушной обороны. Но с приходом Горбачёва всё это был предано". Всё это предано и до сих пор. 30 лет Горбачёв был вне политике, но за эти годы ничего не изменилось.

"Горбачёв до конца не понял, что КПСС являлась не просто партией, а системой государственно - политического управления". Зюганов пишет, что КПСС является. Её нет она являлась, а чем сейчас является КПРФ под его руководством? Ничем, просто партией для членов и обманкой для народа. "Советские люди под руководством КПСС построили почти 10 тысяч лучших на ту пору заводов, одержали Победу над фашизмом, прорвались в космос". А что построили вы с КПРФ? Ещё не известно чем закончится специальная военная операция на Украине?

"Вместо того, чтобы реформировать партию, Горбачёв решил её просто уничтожить" - так пишет наш незаменимый Геннадий Андреевич. А что же вы сделали и делаете с партией КПРФ? И она вообще есть? Если есть то чем занимается? Одиночными пикетами и кто стоит в этих пикетах? Может Зюганов, Кашин, Калашников? Цветочки не забываете возложить и в этом вся ваша работа, а люди бедствуют и даже голодают от бесконтрольного роста цен.

Далее лидер КПРФ рассказывает о своём фронтовике - отце, который ему сказал: "Запомни сын, ничего в этой жизни лучше Советской власти не было". И ведь он пишет, хотя напрочь забыл наставление отца. Где советская власть? Я думаю, что Геннадий Андреевич потерял и совесть, и честь. Зачем он пишет о наставлении отца? Он думает, что умнее его в России нет человека.

"Вот эта Советская власть, власть народа, и была предана Горбачёвым циничным образом". А вы значит не народ? Что ни абзац и всё о себе как о бестолковом коммунисте, который был членом ЦК и курировал Северный Кавказ. И что дало Кавказу его кураторство? Захват боевиками школ, больниц, беспрепятственный провоз на грузовых машинах оружия и главное смерть людей.

"Почти 77 % граждан СССР на Всенародном референдуме выразили своё желание жить в едином союзном социалистическом Отечестве". А как проголосовал сам Г.Зюганов и что толку от этого голосования? Большинство народа "за", а лидер коммунистов не поддержал народ. Возможно цветочки возлагал и этим был занят. "Преступление, которое совершили Горбачёв, Ельцин и их камарилья не имеет сроков давности". Н ведь 32 года для народа это больше трудового стажа и не видно чтобы вы и ваши сотоварищи хотя бы попытались вернуть социализм. Люди понимают, что если вернуть социализм, то вы будете вынуждены искать работу, а так привыкли жить на халяву и жить припеваючи ни за что не отвечая.

"Другое преступление Горбачёва заключается в том, что у советского народа отобрали всё, что он отвоевал за последние 100 лет. Даже те деньги, которые лежали у старушек на чёрный день превратились в пустую бумагу". А Зюганов по - прежнему ничего не делал и не делает.

При встрече на Мальт Горбачёв сказал Бушу, что они решили ликвидировать Варшавский договор. И ликвидировали, а Геннадий Андреевич сидя в России не возражал. Он вообще никому и никогда не возражал и не возражает.

И вот Зюганов пытается сейчас обелить себя. "Мы уже тогда знали и видели, что творят Горбачёв и вся камарилья. Поэтому мы создали Компартию РСФСР. Нас гнобили, нам даже счета не открыли. А в 1917 году большевикам открывали счета? Но нам не хватило всего одного года, чтобы объединить все здоровые патриотические силы, чтобы выгнать этих правителей из Кремля". А зачем кого-то объединять, 77 % проголосовали за единое государство. Люди и часть армии была готова, но у неё не было лидера от народа. Появился Лев Рохлин, которого власть убила , но и здесь вы проявили предательство не расследовали убийство. А его можно было использовать для возвращения в социализм. Всё что вы написали в этой статье про вас, но не про Горбачёва. Странно, что сами этого не поняли.