В Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ЧП произошло в приграничном с Украиной городе Судже. По предварительной информации, один из росгвардейцев получил ранение.
Сейчас в районе объявлен план «Перехват», ведется поиск подозреваемых, кажется. не очень успешный.
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А вы чего хотели?.
В начале боевых действий, когда разворачивалось успешное наступление речи о ДРГ в тылу не было. А сейчас, на фоне худо-бедно, но идущего контр-наступления ВСУ активизация диверсионной деятельности в тылу противника - это азы, учебник.
Границы уже нет, во всяком случае, для диверсантов. Надо быть готовыми...
А.Б.
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Шумшу Парамушир - японские острова написал 10.09.2022 01:53
путин капут 2023 написал 10.09.2022 01:47
Кущ Харьковский написал 10.09.2022 01:47