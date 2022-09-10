В Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ЧП произошло в приграничном с Украиной городе Судже. По предварительной информации, один из росгвардейцев получил ранение.

Сейчас в районе объявлен план «Перехват», ведется поиск подозреваемых, кажется. не очень успешный.

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А вы чего хотели?.

В начале боевых действий, когда разворачивалось успешное наступление речи о ДРГ в тылу не было. А сейчас, на фоне худо-бедно, но идущего контр-наступления ВСУ активизация диверсионной деятельности в тылу противника - это азы, учебник.

Границы уже нет, во всяком случае, для диверсантов. Надо быть готовыми...

А.Б.