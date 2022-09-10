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Московский листок

В Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии

Опубликовано 10.09.2022 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
В Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ЧП произошло в приграничном с Украиной городе Судже. По предварительной информации, один из росгвардейцев получил ранение. 

Сейчас в районе объявлен план «Перехват», ведется поиск подозреваемых, кажется. не очень успешный.

***

А вы чего хотели?.

В начале боевых действий, когда разворачивалось успешное наступление речи о ДРГ в тылу не было. А сейчас, на фоне худо-бедно, но идущего контр-наступления ВСУ активизация диверсионной деятельности в тылу противника - это азы, учебник.

Границы уже нет, во всяком случае, для диверсантов. Надо быть готовыми...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Верните все острова Японии!
Шумшу Парамушир - японские острова написал 10.09.2022 01:53
Два российских подростка из-за девчонки-малолетки в пивбаре поцарапали руку пьяненькому лейтенанту Росгвардии почти до крови, который приставал к девочке (сильно хотел е6аса), а шуму-то, а шуму!
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(без названия)
путин капут 2023 написал 10.09.2022 01:47
Перспектива, конечно, очень нехорошая. Вдобавок надо не забывать, что под этот шум, путинисты могут сызнова прибегнуть к использованию "рязанского сахара" - имея целью сплочение быдломассы вокруг плешивого вождя, ведущего "священную войну с силами мирового зла"(((
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Здрасьте, кацапы, наше вам с химерсом
Кущ Харьковский написал 10.09.2022 01:47
Давно вас не видел и еще столько бы не видел, но пришла пора пояснений ))) Значицца так - на Харьковском направлении вы уходите не все. Костылей не хватит. В Изюме - эта раз. Ну за Балаклею и Купянск вы уже знаете. Как там сдаются ваши воины - любо-дорого смотреть. Вопрос - пачиму вы там оставили одних лднровцев, призывников из Хабары и Хакассии? Где элита ваших войск? Стерлась? М-дя, это мы могем)))
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