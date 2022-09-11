С падежами в заглавии статьи всё в порядке, просто уже давно надо говорить и писать «заблуждение генетика» вместо «наука генетика».

Наука – это собрание нужных человечеству точных данных о мире. Только эти знания нужны обществу, только таким знаниям и стоит учиться и учить.

Но с давних времён способ поиска этих данных во всём мире в точности повторяет способ поиска знаний религиозными верованиями. То есть имеется некое начальное представление о данной отрасли знания, выдвинутые некими исследователями или теоретиками, этих теоретиков их сподвижники и ученики рекламируют в качестве гениев. Делают их, так сказать, апостолами новой веры. И труды этих гениев становятся аналогом святого писания, и далее на выделяемые обществом деньги для развития этой отрасли знания слетаются попы этой науки – «учёные». Они продолжают учить своих учеников этой «науке», а по сути – догмам этой веры, а их ученики передают учение следующим и следующим поколениям. И все эти учёные хорошо кормятся и умирают в почёте или даже включёнными в сонм святых типа Альберта Эйнштейна.

Нет, разумеется, не всё так просто - эти «учёные» не просто повторяют представления корифеев, они их и развивают собственными исследованиями… но в рамках принятых догм!

Аналогия сегодняшней науке – наука о боге. Объявили апостолы, что бог есть, ну и веди себе «исследования» в рамках святого писания. К примеру, сверкнула молния – это пророк Илья свою стрелу бросил. Все предметы падают на землю – божий промысел. И т.д. Всё объясняется в рамках этой теории.

Причём, конкретные выводы исследований могут быть вполне точными или, по крайней мере, полезными. Скажем, было заблуждение, что Солнце вращается вокруг Земли, и это заблуждение считалось наукой – точными знаниями. Тем не менее, несмотря на то, что это заблуждение, тот же Птолемей в рамках этого заблуждения рассчитал и подправлял свои небесные таблицы, с помощью которых точно предсказывал астрономические явления. Но при всём при этом геоцентрическая теория строения мира теория была тупиком и, в конце концов, её удалось заменить на действительно точные знания, хотя носителям точных знаний пришлось и на костре гореть, и многое перетерпеть по наущению тех попов старого заблуждения, которые сытно кормились от рассказов об истинности геоцентрического строения мира.

Тут надо понимать, если вы пытаетесь заменить заблуждения на точные знания, то вы покушаетесь на авторитет и материальное благополучие тысяч, а то и сотен тысяч «учёных», кормящихся от этих заблуждений – вы собираетесь превратить их из почётных членов общества в нищих дураков, и они приложат все силы к тому, чтобы об истинных знаниях никто никогда не услышал, ну, а вы получите статус сумасшедшего конспиролога.

Вот теперь давайте перейдём к генетике. На каких основаниях она базируется? Что является её «символом веры» - системой основополагающих догматов?

С помощью современных микроскопов хорошо видно и никем не оспаривается, что в клетке достаточно развитого живого организма есть некое ядро, в котором находятся нити, называемые хромосомами. А далее генетика утверждает, что:

1. Внутри этих хромосом – внутри нитей - находится длинная спиралеобразная и двойная молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).

2. Эта спиралеобразная молекула ДНК составлена расположенными в определённом порядке несколькими видами более простых молекул, названных нуклеотидами.

3. Участки молекулы ДНК с определённым расположением нуклеотидов названы «генами» и считается, что в этих генах записана информация о строении тела организма во всей сложности этого строения.

4. Соответственно считается, что гены определяют наследственные свойства организма.

5. Соответственно, ДНК всех клеток одного организма абсолютно одинаковые.

Если вы поняли выше сказанное, то вот в этих нитях хромосом находится всё, что строит, оберегает и лечит наш организм, начиная от яйцеклетки, оплодотворённой сперматозоидом, кончая технологией заживления ран и устранения множества болезней.

Это генетика. И на утверждении вышесказанного, и на исследованиях в рамках вышесказанного, хорошо кормятся сотни тысяч её попов – «учёных-генетиков».

А я уже 25 лет пытаюсь донести до читателей, что эти представления о жизни с точки зрения точных знаний, полученных химией, с точки зрения элементарных знаний о записи и считывании информации, да и просто с точки зрения арифметики, являются бредом – каким-то дико примитивным заблуждением.

И без больших успехов уже 25 лет я пытаюсь убедить читателей в гипотезе, которую полезно считать истиной, что сутью живого существа является находящаяся в теле, но отдельно от него инстанция, пока не понятной физической сущности, и, скорее всего, аналогичной устройству компьютера. То есть имеющая вид структурированного поля. Называю я эту инстанцию Духом, а что касается высших существ, имеющих головной мозг, то они имеют ещё и бессмертную Душу – то, что мы ощущаем, как своё сознание, память, эмоции.

И вот теперь рекомендую просмотреть 18-минутное видео, в котором доктор медицины из США, Том Коуан (Tom Cowan), и немецкий микробиолог Штефан Ланка (Stefan Lanka) рассматривают принятые в генетике заведомо ложные представления о самом ДНК – то есть об основе генетики https://t.me/JACOB_JUGASHVILI/71 или https://www.youtube.com/watch?v=MbJgQybngWk.

На что хочу обратить внимание. Я до этого как-то не интересовался вопросом, а как нашли, что в нитях хромосом находится именно это химическое соединение - молекула ДНК? Полагал, что это как-то реально увидели или определили добросовестные исследователи. Но как вы увидели из предложенного ролика, доктор Коуан сообщает, что в 1953 году структура ДНК (спиралеобразный вид и параллельность этой молекулы) и то, зачем эта молекула требуется живому организму (строительство белков), были предложены всего лишь в качестве предположения двумя авторами. А эти авторы предположили эту структуру и функцию ДНК всего лишь по одной, сделанной в 1951 году фотографии, причём, сделанной не в живом организме, а в специально подготовленном препарате.

Оно бы и ничего, но как этот препарат подготовили!

Это не был срез ещё живой клетки, а: «Ядра клеток вилочковй железы телёнка обезвожили, обработали реактивами и кислотой, затем истёрли в порошок и 62 часа непрерывно облучали рентгеновскими лучами до появления на плёнке изображения».

Точно установленные законы химии от этого сообщения протестуют! После такой обработки тех молекул, которые были в живом организме, в этом препарате уже не будет! Будет что-то другое! Тем не менее, вот это нечто, присутствие чего в живом организме сомнительно, считается молекулой ДНК, и считается, что это и есть то, из чего состоят хромосомы.

Но ведь органические молекулы (белковые молекулы), из которых состоят клетки живых организмов, очень сильно изменяются и обезвоживанием, и кислотами, и, тем более, рентгеновским излучением. Возьмите ту же сушеную (обезвоженную) рыбу и снова её вымочите – введите в неё воду. Но не только клетки рыбьего мяса не восстановятся, но даже вкус не станет прежним. А что ожидать, если на клетки подействовать кислотой? Свет – аналог рентгеновского излучения – это электромагнитные излучения, - но вспомните: на свету ваша кожа загорает, то есть меняет состав тех белковых молекул, из которых состоит.

И на мой взгляд, Том Коуан вполне резонно говорит: «От того, как мы ищем, зависит то, что мы находим. Не учитывать сам процесс поиска чего-либо, является свидетельством антинаучности», - и задаёт резонный вопрос: «Вы убили живой организм, погрузив его в кислоту, а потом считаете, что кислота никак не повлияла на живой организм?».

Второе, что поразительно, доктор Коуан привёл замалчиваемые генетиками работы, из которых следует, что на самом деле ДНК разных клеток одного и того же организма разные, скажем, у клеток крови и клеток тела ДНК отличаются. Мало этого, клетки мозга имеют разные ДНК - отличные от ДНК клеток этого же мозга!

К этому добавил скрываемой генетиками информации и микробиолог Штефан Ланка, сначала сообщив, что из материалов 6-й научной конференции «Геном в процессе распада» следует, что 25 генетиков, собравшихся в университете Беркли, пытались ответить на вопрос «Что такое ген?». И в этой дискуссии безусловно было установлено, что ДНК, которое по догмам генетики обязано быть неизменным, на самом деле по ходу жизни изменяется, а, следовательно, летят к чёрту все анализы, связанные с ДНК, в том числе и ПЦР-тесты нынешней аферы коронавируса. Биологи на этой конференции, как сообщает ведущая, орали друг на друга, поскольку их исследованиями опровергались все положения науки о жизни, и, что мне особенно интересно, от этих биологов даже последовало предложение вернуть человеку Душу, поскольку объяснить наследственность пресловутыми генами было никак нельзя.

Генетикам, будь они честными людьми, надлежит распрощаться с теорией неизменного генома, а это рушит всю генетику. И Ланке, по сути, повторяет то, о чём я писал ещё в конце 90-х – «должна быть наследственная субстанция, чтобы одно и то же всегда возникала из одного и того же и, конечно же, оставалось неизменным». В теле нет ничего подобного, состоящего из атомов, следовательно, есть что-то – некая инстанция, как я и утверждаю, пока непонятной физической сущности, но с понятным предназначением.

То, что генетика – это не наука, это не собрание истин, доказывается множеством фактов, о которых я пишу и пишу уже более 20 лет, но вот приведенные выше факты Коуан и Ланка обрушились на официальную теорию жизни с неожиданной и для меня стороны - я даже не готов вот так сразу отказаться от структуры и назначения хромосом. Но и деваться от приведенных доводов тоже нельзя.

Куда уйти от того, что генетики уже 14 лет скрывают, что их наука – это заблуждение? Заблуждение даже по такому основанию, как состав хромосом клеток.