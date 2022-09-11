Экономике России помешали США

Не успел я "порадоваться" статьёй Геннадия Андреевича "Считаю большой трагедией приход Горбачёва к горнилу политической власти, как появилась новая статья "Залог Победы - сильная экономика и социальная справедливость". Народ России своим животом и горбом давно узнал, да и всё человечество, что только сильная экономика сделает страну и народ счастливыми. Судя по статье Геннадий Андреевич об этом узнал только сейчас. С чего начал своё повествование лидер КПРФ? "США и их сателлиты начали новый этап удушения России". Лидер имеет ввиду первый этап удушения, который начался с приходом к власти Горбачёва. Но самое страшное то, что коммунисты и сам Зюганов с этой властью были согласны. И своё несогласие лидер обнародовал только после кончины Михаила Сергеевича. Возможно он проявлял своё несогласие с политикой Горбачёва на кухне или под одеялом. Никто ведь об этом не знает.

Лидер пишет: "Руками бандеровского режима в Киеве Запад фактически развязал полномасштабную войну против нашей страны". А кто ввёл первыми на Украину войска? С Украиной можно было решить проблемы в 2014 году и даже сразу после ликвидации Союза. Кто работал все эти годы на Украине в качестве дипломатов? "Для правящих кругов Запада попытка блокады России привела к тектоническим сдвигам а мировой политике". Народам России плевать на мировую политику, надо было любыми путями и средствами сохранить Союз и тогда бы не было сдвига в мировой политике. А кто этого допустил? Бывшие и действующие коммунисты. По мнению Зюганова санкции против России согласился поддерживать лишь узкий круг откровенных вассалов США. Не прав Зюганов, даже Китай поддержал санкции по всем позициям, потому что руководитель Китая ненавидит капитализм. А вот теперь можно представить, каков был бы мир если бы коммунисты сохранили Союз. Мы с Китаем командовали бы миром. "Вашингтон и Брюссель намерились решить свои экономические проблемы, развязывая войну в Европе и создавая повсеместные очаги конфликта". Да, они это могут, им позволяет их экономика. А что у нас? Мы не можем справиться с Украиной и что будет дальше никто не знает. При этом Запад и США не отказываются от помощи Украине, замораживая миллиарды долларов и золота принадлежащие России и вывезенные за пределы страны нашими предателями, но Зюганов об этом молчит или думает, что так и должно быть.

Смотрите как меняется мнение лидера КПРФ. Он пишет: "В ходе специальной военной операции на Украине не только Россия защищает Донбасс. Он в свою очередь учит Россию освобождаться от тисков западной зависимости, о пятой колонны предателей и перевёртышей". Неужели Донбасс в состоянии учить Россию. Надо говорить по - конкретнее. Если он учит то не Россию, а руководство России, которое ни за какие ковриги не принимает учения. Вы и ваши руководители сами с усами. Если вы не можете уговорить президента на смену курса, то Донбасс и подавно.

"Обеспечить победу призван прорыв в экономике, в образовании и науке, в демографической политике". Народу известно в том числе и коммунистам, что развалить экономику потребовалось примерно около 8 лет, и развал продолжается, а создать нужны десятилетия. И все эти годы мы будем жить в нищете при таких ценах и тарифах, при вашем благополучии. Сытый чиновник, депутат не будут работать на восстановлении экономики, стимула нет. Надо вас и чиновников сделать голодными и только тогда вы обратите серьёзное внимание на экономическое положение страны. Ленин после революции и Сталин после Отечественной восстанавливали страну голодными и сами не жировали. Этот пример реальный, а не вымысел, но вы не реагируете, жируете а остальное вас не касается, да и пишите не о том. Рост экономики приведёт к столь масштабной победе и только тот, кто твёрдо решит: возврата к прежнему порочному социально - экономическому курсу не будет - пишет коммунист. Я понял так, что по мнению Зюганова прежний курс при социализме был порочен и возврата нет.

"Состояние экономики, её способность обеспечить нашу безопасность и оснащать Российскую армию - ключевой фактор успешного завершения операции на Украине". Об этом даже дурак знает. Сегодня экономика правит миром. А в каком состоянии российская экономика? Донбасс и Луганск нацисты обстреливают ежедневно, есть массовые разрушения и гибель мирных граждан. На днях в эфире был политик с Израиля Яков Кедми. Он специалист в теории войны. Так вот он говорил: "Чтобы избежать обстрелов атомной станции нужно его окружить средствами противоздушной обороны так, чтобы не мог пролететь ни один снаряд или ракета. И отбросить войска ВСУ на такие расстояния при которых ни одна ракета не могла бы достигнуть станции. Исполнить простые две вещи, но наши войска этого сделать не могут, не хватает средств и сил. А если война большего масштаба? А Геннадий Андреевич и дальше будет рассуждать о сильной экономики. А бюджет ежегодно сокращается даже на оборону. Лидер КПРФ об этом говорит уже 30 лет, но ничего сам не делает. Да и его уже давно никто от руководства не слушают.

Далее в статье Геннадий Андреевич рассуждает о падении экономики Европейского союза, об росте инфляции, дорожает электроэнергия. Но ни Запад, ни США не отказались от военной помощи Украине.

"Крайне опасно при этом было бы не замечать нарастания негативных тенденций и в российской экономике. Идёт сокращение нефтегазовых доходов бюджета. Вывоз капитала в этом году составит 243 миллиарда долларов. А рейдерскую компанию по банкротству оборонных производств и народных предприятий нельзя назвать иначе как подрывной деятельностью пятой колонны". А кто вывозит капитал? Кто банкротит оборонные предприятия это же измена Родине. Прочитал эту статью выдал русский мат в адрес автора и забыл. Ничего конкретного. Зачем Зюганов пишет все буквально все статьи в такой манере? И что дальше? Никто ничего не знает, а без народа нельзя изменить экономику страны. Значит ВСУ не зря намереваются пойти штурмом на Россию. Народ может быть как в войну грудью встанет на защиту, а может и проигнорировать. Не за кого умирать. В фашистской Германии народ живёт лучше чем в России. Стоит ли воевать? Россия пожинает плоды провальной социально - экономической политики трёх десятилетий". А что делают коммунисты? Для кого Зюганов пишет подобные статьи почти в каждой газете? И кто их читает? Газет не хватает даже коммунистам. Зюганов издаёт мартышкин труд, никакой пользы и в этом он видит своё участие в изменении строя. Когда же Зюганов уйдёт и отдаст свой, ныне никому не нужный пост, руководителя партии истинному ленинцу. Так задурить народ Зюганову удалось. Ни митингов, ни демонстраций, которые разрешены Конституций РФ, одни возложение цветочков. При этом Зюганов запретил своим сотоварищам выходит, а тем более организовывать митинги и демонстрации. Да и Кашин превратил штаб протестных действий в курятник...