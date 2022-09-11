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Московский листок

Жители Абхазии возмущены откровенностью нарядов российских туристок

Опубликовано 11.09.2022 в разделе комментариев 0

культура тупость
Жители Абхазии возмущены откровенностью нарядов российских туристок

В беседе с корреспондентом издания Lenta.ru жители курорта отметили, что приезжие ходят по улицам полуобнаженными и в магазин, и на рынок. А на замечания порой реагируют весьма агрессивно.

Один из собеседников отметил, что туристки соблазняют местных парней, гуляют с ними в кабаках, подпаивают и используют. 

Такое поведение, по словам аборигенов, это не уважение и к себе, и к местным кавказским обычаям. Одежда и поведение должны соответствовать, уверены жители Абхазии. 

***

Интересно, а много ли в Абхазии туристов из других стран, не из России? Ежегодно Абхазию посещает миллион туристов, туризм приносит в экономику более трети налоговых поступлений.

При этом туристическая инфраструктура даже по российским меркам в Абхазии никакая. Это понятно, инвестиций нет, они мало, чем обеспечены. Можно клясться чем угодно, но вкладываться во вроде бы перспективный туристический бизнес никто особо не торопится.

И на этом фоне еще и третировать туристов? И так отношение к приезжим в этой республике, скажем так, не очень... Каждого отдыхающего здесь считают своей законной добычей.

В такой ситуации да хоть бы голые совсем ходили и лишали невинности местных парней прямо на вокзале...

Да и то... Я в Абхазии отдыхал всего один раз, давно. Мне не понравилось. Не езжу. 

А.Б.

PS. Вы спросите, почему главная новость - это голые туристки в Абхазии, а не ситуация на фронте на изюмском направлении? А вы не у меня спрашивайте, пусть вам генерал Конашенков расскажет...

Тем более, что в военном деле у нас каждый понимает, а в туристках - не каждый.



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