Пир во время чумы? Нет, во время свиного гриппа

Александр Ходаковский пишет: "Жители Москвы отказались участвовать в гуляниях на День города и попросили Собянина перечислить праздничные деньги на нужды фронта.

Нет?

Ах, да! Не Великая Отечественная же... Всего лишь спецоперация. Пляши, губерния! За эти мирные пляски и бой кипит. Пока в стороне. Но уже не в дальней. Но в стороне. Пока. А нас...ть! Нас же – рать? Пох...р, тусим! Сим победиши!

Прошу прощения. Но как-то всë это..."

***

Да, не Великая и не Отечественная. От слова "совсем".

В ту войну 20 тысяч москвичей записались в ополчение, прекрасно понимая, что живым вернется даже не каждый десятый, а меньше... А в эту - с какой стати?

Разве нас, не только москвичей, а вообще граждан РФ, кто-то спрашивал, "хотят ли русские войны"? Вот не припомню такого.

Понятно, что солдату не приходится выбирать себе войну по вкусу. Но стать солдатом или не стать, пока не объявлена война и нет мобилизации - это дело свободного выбора.

И вот сейчас, судя по всему, к выбору "не располагает".

Не стоит при этом упрекать москвичей в равнодушии - в 2014-15-м я весьма усердно помогал Донбассу, и могу утверждать - москвичи были готовы не просто помогать, но и жертвовать. И помогали, и жертвовали.

А потом в республиках Донбасса стало как-то совсем не так, как хотелось и мечталось. И "народные" республики сделались какими-то не вполне народными. И люди, с которыми работали, всё гибли и гибли, причем не в бою...

Мне лично потом рекомендовали больше там не появляться. Вот я и не появляюсь. Да и охоты большой нет, если честно. В четырнадцатом году была охота, а теперь вот нету.

Это главное - нас не спрашивают. А казенный патриотизм закончился еще при Брежневе.

Так ведь и с Днем города - тоже не спрашивают.

Чего упрекать москвичей в том, что проходит День города? Неизвестно кто и неизвестно как берет наши общие бюджетные деньги, и проводит праздник. И к расходованию этих средств мы, москвичи, никакого отношения не имеем.

Даже к выборам - и то весьма относительное... Отчего б не спросить, почему "Единая Россия" не сформирует ни одного отряда, полка, дивизии? Коммунистический отряд был, воюют формирования "Сути времени", фанаты, патриоты, а где "руководящая и направляющая"? Или вся российская армия - это и есть формирование "Единой России"?

А праздник - что с него? Вот 23 февраля отметили, а на утро - сюрпри-из!

Но спасибо, отпраздновать все же дали.