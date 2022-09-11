Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пир во время чумы? Нет, во время свиного гриппа

Опубликовано 11.09.2022 автором в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Пир во время чумы? Нет, во время свиного гриппа

Александр Ходаковский пишет: "Жители Москвы отказались участвовать в гуляниях на День города и попросили Собянина перечислить праздничные деньги на нужды фронта. 

Нет? 

Ах, да! Не Великая Отечественная же... Всего лишь спецоперация. Пляши, губерния! За эти мирные пляски и бой кипит. Пока в стороне. Но уже не в дальней. Но в стороне. Пока. А нас...ть! Нас же – рать? Пох...р, тусим! Сим победиши! 

Прошу прощения. Но как-то всë это..."

***

Да, не Великая и не Отечественная. От слова "совсем".

В ту войну 20 тысяч москвичей записались в ополчение, прекрасно понимая, что живым вернется даже не каждый десятый, а меньше... А в эту - с какой стати?

Разве нас, не только москвичей, а вообще граждан РФ, кто-то спрашивал, "хотят ли русские войны"? Вот не припомню такого.

Понятно, что солдату не приходится выбирать себе войну по вкусу. Но стать солдатом или не стать, пока не объявлена война и нет мобилизации - это дело свободного выбора.

И вот сейчас, судя по всему, к выбору "не располагает".

Не стоит при этом упрекать москвичей в равнодушии - в 2014-15-м я весьма усердно помогал Донбассу, и могу утверждать - москвичи были готовы не просто помогать, но и жертвовать. И помогали, и жертвовали.

А потом в республиках Донбасса стало как-то совсем не так, как хотелось и мечталось. И "народные" республики сделались какими-то не вполне народными. И люди, с которыми работали, всё гибли и гибли, причем не в бою...

Мне лично потом рекомендовали больше там не появляться. Вот я и не появляюсь. Да и охоты большой нет, если честно. В четырнадцатом году была охота, а теперь вот нету.

Это главное - нас не спрашивают. А казенный патриотизм закончился еще при Брежневе.

Так ведь и с Днем города - тоже не спрашивают.

Чего упрекать москвичей в том, что проходит День города? Неизвестно кто и неизвестно как берет наши общие бюджетные деньги, и проводит праздник. И к расходованию этих средств мы, москвичи, никакого отношения не имеем.

Даже к выборам - и то весьма относительное... Отчего б не спросить, почему "Единая Россия" не сформирует ни одного отряда, полка, дивизии? Коммунистический отряд был, воюют формирования "Сути времени", фанаты, патриоты, а где "руководящая и направляющая"? Или вся российская армия - это и есть формирование "Единой России"?

А праздник - что с него? Вот 23 февраля отметили, а на утро - сюрпри-из!

Но спасибо, отпраздновать все же дали.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы будете голосовать на предстоящих муниципальных выборах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин &#8470; 49
Полный Делягин № 49
10.09.2022
Пространство, в котором возможно всё
Пространство, в котором возможно всё
10.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Жители Абхазии возмущены откровенностью нарядов российских туристок (0)
Заблуждение генетика (0)
Экономике России помешали США (0)
Пир во время чумы? Нет, во время свиного гриппа (0)
Полный Делягин № 49 (0)
Пространство, в котором возможно всё (0)
В Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии (29)
Главный коммунист заговорил о покойнике (6)
Перестать зависеть от товарно-денежных отношений (10)
Королева Великобритании Елизавета умерла. Что нас ждет? (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss