Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Атака ВСУ на Херсон и под Харьковом - доказательство необходимости СССР

Опубликовано 11.09.2022 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 5

украина европа война киев
Атака ВСУ на Херсон и под Харьковом - доказательство необходимости СССР

Длинные заголовки не приветствуются. Но насчет смысла статьи невозможно по-другому. Именно еще одно доказательство, и именно в необходимости СССР.

Но все же немного предыстории. Один знакомый огорошил вопросом насчет санкций. А зачем, собственно, они нужны западу?.. Первый Советский Союз исчез, и США могут спать спокойно; да и Евросоюз процветал на российском дешевом газе. Ну так, и живи себе на здоровье. Ан нет, приключения на свою голову в виде биолабораторий, накачки Киева против Москвы и так далее. То есть, зачем ломать то, что вроде бы работало на пользу самому западу?..

Но все встает на свои места при малейшем размышлении. Дело в том, что системный кризис 2008 года не закончился! Он продолжается и ухудшается! А отсюда и все последствия.

***

Ипотечно-долговой кризис 2008 года, и когда рухнули монстры наподобие «Леман бразерс» и «Мерил Линч», имеет такое же историческое значение, как «великая депрессия» тридцатых годов прошлого века. Абсолютно такое же и принципиальное; и лишь формы кризиса чуть-чуть меняются. Прошлая была относительно резкой – нынешняя чуть амортизированной – но хрен редьки не слаще! Все кончится мировой войной и революцией. Впрочем, первая уже идет.

«Великая депрессия» заключалась в крахе фондового рынка. То бишь, акций было выпущено немерено, и они не соответствовали реальному продукту. И тогда Рузвельт с Кейнсом решили переложить основное бремя кредита на облигации. И уже долговые бумаги стали обеспечивать развитие государственно-монополистического капитализма, и примерно до нулевых годов нынешнего века. Но сколько веревочке не виться, конец будет. Уже и долговой рынок выдохся, и когда деривативов выпущено навалом. Все ухнуло также, и вплоть до банкротств крупных банков.

Разница лишь в том, что нынешний кризис продлен количественным смягчением Центробанков. Но инфляция выросла; и запад вынужден обратиться к «надежным» и силовым методам давления. Но международный капитал уже не может развязать мировую войну наподобие первой и второй. Атомное оружие разнесет все к чертовой матери. Но тогда была придумана третья, и получившая название «гибридной». Когда боевые действия разбросаны по регионам; да плюс большие доходы биг-фармы и биг-теха от «случайных» пандемий. Суть такая же, – продление, а то и расширение западного рынка, – но уже иными методами.

***

Еще раз, и для полной ясности, системный кризис 2008 года продолжается. А отсюда драка за рынки ужесточается, и вплоть до санкций, региональных войн и так далее. Потому что акционерный двигатель сломался еще в прошлом веке; долговой двигатель сломался в начале нынешнего – вот «гибрид» и остался. Да, придется «инвестировать» в снабжение оружием и прочее покрытие издержек от санкций… но кто выживет, тот и победит. Умри ты сегодня, чтобы я умер завтра. И вот почему эфемерное благоденствие сменилось фактической войной.

А раз так, то единороссовский режим не потянет такой груз от слова «совсем». Эйфория первых побед пройдет, - уже проходит, и получите атаки в херсонском и харьковском направлении, - и становится ясным, что без Советского Союза второго поколения не сдюжить. Самые умные и дальновидные понимают это уже сейчас, остальные поймут через два-три месяца.

К примеру, автор этих строк говорил еще в тучные нулевые, что потребительская нирвана спадет – так и случилось. Он говорил прямо на этом сайте, что СВО будет бесконечной – так и случилось. Поэтому слушайте и запоминайте: будет еще хуже, а уж об инфляции и девальвации рубля и говорить нечего.

Тот же запад пошел ва-банк, и насытит ВСУ вплоть до солдат-американцев, и в большом количестве. Он будет поставлять снаряды с GPS-наведением и Хаймарсы с дальнобойными ракетами. Польша и Прибалтика будут наглеть вплоть до вооруженных провокаций. Морские перевозки будут блокироваться отсутствием страхования (а то и непосредственным флотом НАТО), а многочисленные агенты будут проверять точки перевалки углеводородов для снижения цены. ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ – а не кончается. Поэтому еще месяц-другой, и даже кремлевские ура-патриоты начнут охреневать, в какую кашу они попали.

Тогда выход только один – настоящий СССР, или Советский Союз второго поколения. И модернизация, и прогресс будут заключаться в следующем. Во-первых, олигархическое влияние исчезнет, и днепровские мосты будут разрушены сразу с резким уменьшением военных поставок. Удары и по самому Киеву начнутся непременно, - по силовым штаб-квартирам, да и по самому Центробанку, - и украинская буржуазия описается от страха. А шантаж офшорами не пройдет, потому что у социалистов обыкновенный служебный оклад.

Но главное, во-вторых, самим украинцам будет бессмысленно защищать режим Зеленского. Потому что Советский Союз передаст всю собственность в их руки. Но об этом конкретнее. Про выборы вплоть до трудовых коллективов и говорить нечего. Это основа основ советской демократии. Но уж для картины маслом и, если начинать снизу-вверх, четыре базовых вопроса будут отличать новый Союз от старого.

Во-первых, новый уровень государственного управления появится в виде коммун (ТОС), и с обязательным окладом старосты. (Это гораздо важнее, чем некоторым кажется. Какова клетка, таков и весь организм.)

Во-вторых, это непременное развитие районной (муниципальной) собственности, а не только общенародной. Районная собственность в первом Союзе фактически отсутствовала, и сверхцентрализм убил социальную сферу.

В-третьих, это республиканский статус ВСЕХ субъектов Союза, и вот здесь-то зюгановцы начинают проявлять свое гнилое нутро (выяснено на личном опыте, и вплоть до хватания за грудки).

И в-четвертых, это построение Союза не по национальному признаку, и как было раньше - а по территориально-республиканскому. Зюгановцы и подобные съезжают с катушек в этом вопросе уже полностью; а уж про единороссовских Стариковых-Патрушевых и говорить нечего.

Итак, просто поразительно, насколько многие и так называемые левые не понимают важную роль коммун-ТОС. Прошлая гигантомания застряла в мозгах, и что ж ты будешь делать. Но как всякая крупная река слагается из речек и ручейков, так и успешные социалистические пятилетки складываются из комплексного развития коммун. Одно без другого не существует. То есть, единороссы саботируют фактически коммунальное строительство, когда ТОС и не обязательны, и без оклада старосты. Отсюда структура нынешней федерации весьма примитивна. Она состоит из трех уровней: федеральный центр-регионы-муниципалитеты. Неправильно! Базовая структура современного общества должна быть развитой и четырехуровневой – федеральный центр-регионы-муниципалитеты-коммуны. Тогда гражданин приближен к власти гораздо теснее, и имея возможность дворовым голосованием сменить старосту-председателя. А тому зачем терять оклад в случае переизбрания?!.. Риторический вопрос. Поэтому старосты давят на муниципальных депутатов (нет поддержки во время выборов, и в случае чего) – те на регион – регион просыпается, и вынужден давить на федеральный центр. Таким образом, гражданин буквально из двора имеет возможность защищать свои интересы, и вплоть до столицы. И затраты окупятся СТОРИЦЕЙ! В разы! Кстати, запад имеет четырехуровневую структуру в большинстве случаев, и что дает заметное преимущество.

Далее, единороссы хотят уменьшить муниципальную собственность всеми способами, и вплоть до проекта закона, запрещающего МУП фактически. Ну уж нет, и самым зеленым лесом. МУП, наоборот, нужны по всему спектру социально-экономического развития, и от промышленности-строительства до агропрома-торговли-ЖКХ. Кластер МУП будет конкурировать с филиалами федеральных монстров и всеми прочими, и конкуренция снизит цену закупок, и повысит качество. Короче, именно МУП близок к удовлетворению социальных и потребительских запросов граждан; а если еще и с подрядами кооперативов и субподрядом индивидуальных предпринимателей, то и хорошие рабочие места с налогами, и с надбавками бюджетникам. Те создают спрос, и опять по спирали вверх. Поэтому муниципальная собственность важна чрезвычайно.

А теперь не менее важное и актуальное. Почему Санкт-Петербург, Московская область или Татарстан развиваются быстрее всех?.. А почему не Пенза, не Кострома, не Хабаровск и так далее?.. Трудящиеся от Пензы до Хабаровска умеют работать даже лучше. А потому, что статусы от областей до республик прописаны так запутанно, что дают волю местничеству и ведомственности. Даже второй президент имеется в Казани. Нет уж, хватит дурочку валять. Все субъекты должны быть с ОДИНАКОВЫМ статусом советских республик.

И четвертое. Рынок, конечно же, надо расширять. Но не репрессивным методом, и когда все должны быть под дланью единороссовской Москвы – а умным методом социалистического интернационализма и советского патриотизма, и когда именно региональные республики объединяются в Союз. Кстати, как не парадоксально для некоторых, это будет выгодно и для русской культуры. Условно допустим, что Армения, Латвия или Киргизия захочет войти в Союз. Ан нет, уже не на привилегированном положении первого Союза, и когда крохотная Латвия или Армения равны всей Российской Федерации по, видите ли, национальному принципу – а оные будут такими же республиками, как Камчатская, Костромская или Пензенская. Поэтому русские, проживающие в последних трех, не будут ущемлены.

И это все к тому… ну и зачем харьковчанину, одесситу, жителю Чернигова и так далее так уж поклоняться хоть коррупционному Киеву, хоть империалистической Москве?!.. Зачем драться ради буржуазных мажоров, трахающихся и нюхающих дурь в этих кабаках?!.. И наоборот, если мы имеем демократический Союз, и когда у Одессы, допустим, крепкие связи с Ростовом-на-Дону; то обе республики и торгуют напрямую в рамках единого Союза, и безо всяких «национально-патриотических» посредников. Да, маленькая, но эффективная союзная столица должна быть построена наподобие Бонна, и этот опыт перенять вполне уместно. И пусть тамошние депутаты, - но от Ростова с Одессой непосредственно, - утрясают вопросы.

Следовательно, только новый Советский Союз, - смотри четыре пункта еще раз, - выйдет из мирового кризиса лучше всех. С одной стороны, он применит эффективный кнут против буржуазных отморозков; но и даст пряник всем трудящимся в виде народовластия, дружбы и процветания. Это будет лучше бандеровского и единороссовского маразма в разы. И уже никакой запад не справится с такой мощью. Пусть сам сдохнет от своего кризиса; и не лезет туда, куда не звали.

***

Автор понял такой расклад с самого начала СВО. Но для добросовестности и полной убедительности, выждал полгода. Мало ли что, и вдруг Кремль въедет в Киев на белом коне. Ан нет, финита ля комедия. Атаки ВСУ на Херсон и под Харьковом показывают, что империалистическая резня будет длиться вплоть до социалистической революции. Иного выхода уже нет.

Итого. Санкции не ослабнут, а вырастут. И никакая зима не испугает запад. Это тупая единороссовская пропаганда. Ведь и западу отступать некуда. Следовательно, время революций пришло. Да, мещанам трудно видеть хотя бы на два шага вперед. Они уткнулись в свои дела, и кажется, что так будет вечно. Не будет! Исторические изменения походят на лавину очень часто, когда снег копится, копится, а потом, бах!, и все старое сносится. Так будет и ныне. И Кремль напросился на такую участь сам, и когда провалил СВО. Она уже политически проиграна, и как бы Кремль не купировал атаку. Вся эта СВО становится уже хронической болезнью, и которая похоронит единороссов. Так что хоть заголовок и длинный, но очень верный. Иначе не скажешь.



Рейтинг:   2.33,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Уважаемому автору
Саша Габышев написал 11.09.2022 10:07
На Ганнушкина освободилось место в палате &#8470; 6
Ответить
Вернее не скажешь...
alex065723 написал 11.09.2022 10:01
Как говорится, не в бровь, а в глаз. Кстати, российская элита не такая уж и тупая. Все она отлично понимает.Именно поэтому под любым предлогом оттягивается мобилизация.Собственного народа боится больше, чем натовских войск.
Ответить
(без названия)
арбалет написал 11.09.2022 09:57
"Министерство обороны РФ разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из таких городов &#8211; Изюм, Купянск, Балаклея в харьковском направлении. Но это было вынужденно из военной стратегии", &#8211; прокомментировал Рамзан Кадыров.
********
Ну надо же так! Как я благодарен этому дьяволу и зверю в человечьем обличье за то, что он мне, служившему в армии, объя снил причину покинуть захваченную территорию по веской причине, а именно из-за стратегии, в то время как мне казалось что это сделано ради хохмы и забавы бункерной крысы и дебилов рашки. Оказывается, что все гораздо проще и более легко объяснимо. И этот заросший чеченский пес тоже считает всех идиотами.
Ответить
Re:
Белый и пушистый написал 11.09.2022 09:52
Если у тебя болит *****, это не значит, что нужно переустраивать Вселенную. Никто не признает за Россией права хозяйничать на территории постсоветского пространства. Потому что РФ отсталая сырьевая страна с архаичным политическим режимом. Какими бы красивыми теориями не прикрывались "хотелки".
Ответить
(без названия)
Царапина на лбу написал 11.09.2022 09:28
Беларусь!
Если вы окажитесь в этой приветливой республике, то обязательно посетите банк. Какой спросите вы, да любой дабрабыт. И это, там вам популярно объяснят в любом банке, что открыть карту платежной системы Виза стоит денег. Для резидентов 10 долларов США, а для нерезидентов 100 долларов США.
Нерезиденты в Беларуси это кто?
Но метро в Минске стоит 20 рублей , а у нас в Москве 60 рублей , а почему?
Собянин ***** *** ****,***,***!!!!!
Теперь подумайте, а почему украинцы не встречали с цветами освободителей? Зачем им такие порядки Собянина и прочих путиноидов?
Поддерживаю автора, заканчиваем империалистическую войну Путина за новых украинских рабов и начинаем революцию за СССР!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы будете голосовать на предстоящих муниципальных выборах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин &#8470; 49
Полный Делягин № 49
10.09.2022
Пространство, в котором возможно всё
Пространство, в котором возможно всё
10.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Атака ВСУ на Херсон и под Харьковом - доказательство необходимости СССР (5)
Жители Абхазии возмущены откровенностью нарядов российских туристок (4)
Заблуждение генетика (3)
Экономике России помешали США (2)
Пир во время чумы? Нет, во время свиного гриппа (1)
Полный Делягин № 49 (0)
Пространство, в котором возможно всё (0)
В Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии (30)
Главный коммунист заговорил о покойнике (6)
Перестать зависеть от товарно-денежных отношений (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss