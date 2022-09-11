Атака ВСУ на Херсон и под Харьковом - доказательство необходимости СССР

Длинные заголовки не приветствуются. Но насчет смысла статьи невозможно по-другому. Именно еще одно доказательство, и именно в необходимости СССР.

Но все же немного предыстории. Один знакомый огорошил вопросом насчет санкций. А зачем, собственно, они нужны западу?.. Первый Советский Союз исчез, и США могут спать спокойно; да и Евросоюз процветал на российском дешевом газе. Ну так, и живи себе на здоровье. Ан нет, приключения на свою голову в виде биолабораторий, накачки Киева против Москвы и так далее. То есть, зачем ломать то, что вроде бы работало на пользу самому западу?..

Но все встает на свои места при малейшем размышлении. Дело в том, что системный кризис 2008 года не закончился! Он продолжается и ухудшается! А отсюда и все последствия.

***

Ипотечно-долговой кризис 2008 года, и когда рухнули монстры наподобие «Леман бразерс» и «Мерил Линч», имеет такое же историческое значение, как «великая депрессия» тридцатых годов прошлого века. Абсолютно такое же и принципиальное; и лишь формы кризиса чуть-чуть меняются. Прошлая была относительно резкой – нынешняя чуть амортизированной – но хрен редьки не слаще! Все кончится мировой войной и революцией. Впрочем, первая уже идет.

«Великая депрессия» заключалась в крахе фондового рынка. То бишь, акций было выпущено немерено, и они не соответствовали реальному продукту. И тогда Рузвельт с Кейнсом решили переложить основное бремя кредита на облигации. И уже долговые бумаги стали обеспечивать развитие государственно-монополистического капитализма, и примерно до нулевых годов нынешнего века. Но сколько веревочке не виться, конец будет. Уже и долговой рынок выдохся, и когда деривативов выпущено навалом. Все ухнуло также, и вплоть до банкротств крупных банков.

Разница лишь в том, что нынешний кризис продлен количественным смягчением Центробанков. Но инфляция выросла; и запад вынужден обратиться к «надежным» и силовым методам давления. Но международный капитал уже не может развязать мировую войну наподобие первой и второй. Атомное оружие разнесет все к чертовой матери. Но тогда была придумана третья, и получившая название «гибридной». Когда боевые действия разбросаны по регионам; да плюс большие доходы биг-фармы и биг-теха от «случайных» пандемий. Суть такая же, – продление, а то и расширение западного рынка, – но уже иными методами.

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Еще раз, и для полной ясности, системный кризис 2008 года продолжается. А отсюда драка за рынки ужесточается, и вплоть до санкций, региональных войн и так далее. Потому что акционерный двигатель сломался еще в прошлом веке; долговой двигатель сломался в начале нынешнего – вот «гибрид» и остался. Да, придется «инвестировать» в снабжение оружием и прочее покрытие издержек от санкций… но кто выживет, тот и победит. Умри ты сегодня, чтобы я умер завтра. И вот почему эфемерное благоденствие сменилось фактической войной.

А раз так, то единороссовский режим не потянет такой груз от слова «совсем». Эйфория первых побед пройдет, - уже проходит, и получите атаки в херсонском и харьковском направлении, - и становится ясным, что без Советского Союза второго поколения не сдюжить. Самые умные и дальновидные понимают это уже сейчас, остальные поймут через два-три месяца.

К примеру, автор этих строк говорил еще в тучные нулевые, что потребительская нирвана спадет – так и случилось. Он говорил прямо на этом сайте, что СВО будет бесконечной – так и случилось. Поэтому слушайте и запоминайте: будет еще хуже, а уж об инфляции и девальвации рубля и говорить нечего.

Тот же запад пошел ва-банк, и насытит ВСУ вплоть до солдат-американцев, и в большом количестве. Он будет поставлять снаряды с GPS-наведением и Хаймарсы с дальнобойными ракетами. Польша и Прибалтика будут наглеть вплоть до вооруженных провокаций. Морские перевозки будут блокироваться отсутствием страхования (а то и непосредственным флотом НАТО), а многочисленные агенты будут проверять точки перевалки углеводородов для снижения цены. ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ – а не кончается. Поэтому еще месяц-другой, и даже кремлевские ура-патриоты начнут охреневать, в какую кашу они попали.

Тогда выход только один – настоящий СССР, или Советский Союз второго поколения. И модернизация, и прогресс будут заключаться в следующем. Во-первых, олигархическое влияние исчезнет, и днепровские мосты будут разрушены сразу с резким уменьшением военных поставок. Удары и по самому Киеву начнутся непременно, - по силовым штаб-квартирам, да и по самому Центробанку, - и украинская буржуазия описается от страха. А шантаж офшорами не пройдет, потому что у социалистов обыкновенный служебный оклад.

Но главное, во-вторых, самим украинцам будет бессмысленно защищать режим Зеленского. Потому что Советский Союз передаст всю собственность в их руки. Но об этом конкретнее. Про выборы вплоть до трудовых коллективов и говорить нечего. Это основа основ советской демократии. Но уж для картины маслом и, если начинать снизу-вверх, четыре базовых вопроса будут отличать новый Союз от старого.

Во-первых, новый уровень государственного управления появится в виде коммун (ТОС), и с обязательным окладом старосты. (Это гораздо важнее, чем некоторым кажется. Какова клетка, таков и весь организм.)

Во-вторых, это непременное развитие районной (муниципальной) собственности, а не только общенародной. Районная собственность в первом Союзе фактически отсутствовала, и сверхцентрализм убил социальную сферу.

В-третьих, это республиканский статус ВСЕХ субъектов Союза, и вот здесь-то зюгановцы начинают проявлять свое гнилое нутро (выяснено на личном опыте, и вплоть до хватания за грудки).

И в-четвертых, это построение Союза не по национальному признаку, и как было раньше - а по территориально-республиканскому. Зюгановцы и подобные съезжают с катушек в этом вопросе уже полностью; а уж про единороссовских Стариковых-Патрушевых и говорить нечего.

Итак, просто поразительно, насколько многие и так называемые левые не понимают важную роль коммун-ТОС. Прошлая гигантомания застряла в мозгах, и что ж ты будешь делать. Но как всякая крупная река слагается из речек и ручейков, так и успешные социалистические пятилетки складываются из комплексного развития коммун. Одно без другого не существует. То есть, единороссы саботируют фактически коммунальное строительство, когда ТОС и не обязательны, и без оклада старосты. Отсюда структура нынешней федерации весьма примитивна. Она состоит из трех уровней: федеральный центр-регионы-муниципалитеты. Неправильно! Базовая структура современного общества должна быть развитой и четырехуровневой – федеральный центр-регионы-муниципалитеты-коммуны. Тогда гражданин приближен к власти гораздо теснее, и имея возможность дворовым голосованием сменить старосту-председателя. А тому зачем терять оклад в случае переизбрания?!.. Риторический вопрос. Поэтому старосты давят на муниципальных депутатов (нет поддержки во время выборов, и в случае чего) – те на регион – регион просыпается, и вынужден давить на федеральный центр. Таким образом, гражданин буквально из двора имеет возможность защищать свои интересы, и вплоть до столицы. И затраты окупятся СТОРИЦЕЙ! В разы! Кстати, запад имеет четырехуровневую структуру в большинстве случаев, и что дает заметное преимущество.

Далее, единороссы хотят уменьшить муниципальную собственность всеми способами, и вплоть до проекта закона, запрещающего МУП фактически. Ну уж нет, и самым зеленым лесом. МУП, наоборот, нужны по всему спектру социально-экономического развития, и от промышленности-строительства до агропрома-торговли-ЖКХ. Кластер МУП будет конкурировать с филиалами федеральных монстров и всеми прочими, и конкуренция снизит цену закупок, и повысит качество. Короче, именно МУП близок к удовлетворению социальных и потребительских запросов граждан; а если еще и с подрядами кооперативов и субподрядом индивидуальных предпринимателей, то и хорошие рабочие места с налогами, и с надбавками бюджетникам. Те создают спрос, и опять по спирали вверх. Поэтому муниципальная собственность важна чрезвычайно.

А теперь не менее важное и актуальное. Почему Санкт-Петербург, Московская область или Татарстан развиваются быстрее всех?.. А почему не Пенза, не Кострома, не Хабаровск и так далее?.. Трудящиеся от Пензы до Хабаровска умеют работать даже лучше. А потому, что статусы от областей до республик прописаны так запутанно, что дают волю местничеству и ведомственности. Даже второй президент имеется в Казани. Нет уж, хватит дурочку валять. Все субъекты должны быть с ОДИНАКОВЫМ статусом советских республик.

И четвертое. Рынок, конечно же, надо расширять. Но не репрессивным методом, и когда все должны быть под дланью единороссовской Москвы – а умным методом социалистического интернационализма и советского патриотизма, и когда именно региональные республики объединяются в Союз. Кстати, как не парадоксально для некоторых, это будет выгодно и для русской культуры. Условно допустим, что Армения, Латвия или Киргизия захочет войти в Союз. Ан нет, уже не на привилегированном положении первого Союза, и когда крохотная Латвия или Армения равны всей Российской Федерации по, видите ли, национальному принципу – а оные будут такими же республиками, как Камчатская, Костромская или Пензенская. Поэтому русские, проживающие в последних трех, не будут ущемлены.

И это все к тому… ну и зачем харьковчанину, одесситу, жителю Чернигова и так далее так уж поклоняться хоть коррупционному Киеву, хоть империалистической Москве?!.. Зачем драться ради буржуазных мажоров, трахающихся и нюхающих дурь в этих кабаках?!.. И наоборот, если мы имеем демократический Союз, и когда у Одессы, допустим, крепкие связи с Ростовом-на-Дону; то обе республики и торгуют напрямую в рамках единого Союза, и безо всяких «национально-патриотических» посредников. Да, маленькая, но эффективная союзная столица должна быть построена наподобие Бонна, и этот опыт перенять вполне уместно. И пусть тамошние депутаты, - но от Ростова с Одессой непосредственно, - утрясают вопросы.

Следовательно, только новый Советский Союз, - смотри четыре пункта еще раз, - выйдет из мирового кризиса лучше всех. С одной стороны, он применит эффективный кнут против буржуазных отморозков; но и даст пряник всем трудящимся в виде народовластия, дружбы и процветания. Это будет лучше бандеровского и единороссовского маразма в разы. И уже никакой запад не справится с такой мощью. Пусть сам сдохнет от своего кризиса; и не лезет туда, куда не звали.

***

Автор понял такой расклад с самого начала СВО. Но для добросовестности и полной убедительности, выждал полгода. Мало ли что, и вдруг Кремль въедет в Киев на белом коне. Ан нет, финита ля комедия. Атаки ВСУ на Херсон и под Харьковом показывают, что империалистическая резня будет длиться вплоть до социалистической революции. Иного выхода уже нет.

Итого. Санкции не ослабнут, а вырастут. И никакая зима не испугает запад. Это тупая единороссовская пропаганда. Ведь и западу отступать некуда. Следовательно, время революций пришло. Да, мещанам трудно видеть хотя бы на два шага вперед. Они уткнулись в свои дела, и кажется, что так будет вечно. Не будет! Исторические изменения походят на лавину очень часто, когда снег копится, копится, а потом, бах!, и все старое сносится. Так будет и ныне. И Кремль напросился на такую участь сам, и когда провалил СВО. Она уже политически проиграна, и как бы Кремль не купировал атаку. Вся эта СВО становится уже хронической болезнью, и которая похоронит единороссов. Так что хоть заголовок и длинный, но очень верный. Иначе не скажешь.