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Московский листок

Почему у комбата Ходаковского три недели нет боекомплекта?

Опубликовано 11.09.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Почему у комбата Ходаковского три недели нет боекомплекта?

Обойти тему харьковского поражения вряд ли получится.

Есть такой полевой командир Ходаковский, он постоянно пишет хроники с фронта, и, поскольку ему, действущему офицеру, никто этого не запрещает - делаю вывод, что никакой клеветы на вооруженные силы в них нет.

"О признаках подготовки наступления на Харьковском направлении информация поступала из различных источников - это не было неожиданностью. Как она оценивалась, как на неё реагировали, как сумели подготовиться и готовились ли - это другой вопрос. Но мои наблюдения говорят, что не сложилось какой-то эффективной системы реагирования, когда по получении сигналов начинают вертеться какие-то ролики, всё приходит в движение и ресурс, каким бы он ни был, приводится в максимальную готовность.

На фронте воюют российские войска, воюют корпуса ЛДНР, которые входят в подчинение МО РФ, и являются, по сути, частью российской армии, - но воюют ещё и подразделения, не подчиняющиеся МО РФ непосредственно. Это Внутренние войска ЛДНР, различные спецназы - их довольно много и они неплохо подготовлены. Но из-за различной ведомственной принадлежности возникают трения, когда кураторы "альтернативной армии" не согласны с армейскими подходами и гнут свою линию, а армия в отместку зажимает ресурсы - наш батальон, например, уже больше трёх недель не получает от армии БК и живёт только на резервы".

То, что пишет Ходаковский, когда-нибудь станет основой для новой "лейтенантской прозы".

А вот заместитель Министра обороны Российской Федерации Криворучко, который как раз и курирует вопросы организации военно-технического обеспечения Вооружённых сил, планирование развития вооружения, военной и специальной техники, заметок не пишет. И по районам боевых действий не мотается - предпочитает Майами, где у него недвижимость и жена с детьми.

Является членом Совета директоров Акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация», ПАО «Промсвязьбанк», АО «КТРВ».

Вам ясно, почему у комбата Ходаковского три недели нет боекомплекта?

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: главное
evelin написал 11.09.2022 11:15
Вашему ходаковскому из боекомплекта нужен только один патрон с одной пулей. Желательно револьверной. Чтобы застрелиться
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