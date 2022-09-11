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Московский листок

Остановлен последний работавший энергоблок на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции

Опубликовано 11.09.2022 в разделе комментариев 1

аэс чернобыль
Остановлен последний работавший энергоблок на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции

6-й блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние, отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 4:00 по московскому времени.

Работа пятого энергоблока была остановлена в результате повреждения линий электропередач после нанесения ударов со стороны украинских военных - это подтверждено МАГАТЭ.

Стоит ли удивляться, что Европа готовится мерзнуть предстоящей зимой, а юг Италии и север Африки ждет наплыва европейцев зимой, чтобы переждать холода?

Зимние беженцы - это что-то новое в европейской истории...

Ну а что будет на Украине, сегодня никто не скажет.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: главное
evelin написал 11.09.2022 11:25
Это сделано для того, чтобы отбить у кацапов желание повторить ядерную катастрофу Fukushima Daiichi
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