Остановлен последний работавший энергоблок на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции

6-й блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние, отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 4:00 по московскому времени.

Работа пятого энергоблока была остановлена в результате повреждения линий электропередач после нанесения ударов со стороны украинских военных - это подтверждено МАГАТЭ.

Стоит ли удивляться, что Европа готовится мерзнуть предстоящей зимой, а юг Италии и север Африки ждет наплыва европейцев зимой, чтобы переждать холода?

Зимние беженцы - это что-то новое в европейской истории...

Ну а что будет на Украине, сегодня никто не скажет.

А.Б.